Molte aziende basano il proprio modello di business sulla possibilità di ottenere prenotazioni da parte dei clienti, per questo è importante scegliere i migliori plugin WordPress che consentono di ottimizzare questo punto. Le estensioni del CMS permettono di lavorare su diversi fronti del sito Web. Ad esempio puoi migliorare la SEO on-page con Yoast.

Puoi anche velocizzare le pagine del portale con Wp Rocket e Smush. Ma ci sono anche diversi plugin WordPress per gestire le prenotazioni. Vuoi maggiori informazioni su queste estensioni fondamentali per trasformare i visitatori di un sito Web in clienti?

Booking Calendar

Uno dei principali plugin per ottimizzare le prenotazioni è Booking Calendar, un'estensione che consente al pubblico di verificare la disponibilità dei servizi, scegliere una data da riservare su un planning e procedere con la prenotazione. Perché lo consiglio?

Grazie a Booking Calendar mostri la disponibilità in un determinato periodo di tempo attraverso un'interfaccia pulita e fluida, sia per l'utente che per chi gestisce il backend.

La gestione delle prenotazioni con Booking Calendar.

Cosa può fare l'utente grazie a questo plugin per le prenotazioni su WordPress? Seleziona i giorni, decide un orario, compila i campi con le informazioni e procede con l'invio. Ricorda che il planning è personalizzabile per adeguare il widget al design del sito Web.

Booked

Un plugin per gestire le prenotazioni a pagamento, scaricabile su Code Canyon e dal sito Web ufficiale (getbooked.io). Da segnalare perché è uno degli add-on per gestire appuntamenti che consente di realizzare calendari multipli e offre l'opzione guest booking. Ovvero la possibilità di prenotare o riservare il servizio anche senza registrazioni.

Puoi modificare - oltre ovviamente all'aspetto grafico - i giorni in cui consenti di effettuare le prenotazioni, inserendo giorni in cui non sei disponibile, orari in cui non prendi appuntamenti.

WooCommerce Bookings

Estensione a pagamento per chi vuole aggiungere un modulo di prenotazione sul proprio e-commerce WordPress creato con il plugin WooCommerce. Il vantaggio sostanziale di questa soluzione: puoi permettere ai visitatori del sito Web di prendere appuntamenti, prenotare e noleggiare servizi. Funziona bene anche per chi vuole vendere lezioni o corsi.

Ecco come funziona WooCommerce Bookings.

Puoi consentire all'utente di scegliere orari definendo delle fasce della giornata in cui non prendi appuntamenti. Il tutto mantenendo massima compatibilità con i sistemi di pagamento del tuo shop digitale. WooCommerce Bookings è un add-on che permette di fare un passo avanti senza dover rivedere l'infrastruttura del negozio digitale.

WordPress Appointment

Un plugin per la gestione degli appuntamenti: si integra con WooCommerce, consente di creare una serie di automatismi perfetti per semplificare il lavoro. Come, ad esempio, il meccanismo delle notifiche in anticipo per evitare il fenomeno del no show.

Ovvero il cliente che prenota e non si presenta perché ha semplicemente dimenticato l'appuntamento o ha avuto un contrattempo all'ultimo momento e non ha avvisato.

Questo si traduce in ottimizzazione del flusso di lavoro e aumento delle performance. Per ottenere tutto questo basta utilizzare WordPress Appointment, un plugin per gestire prenotazioni che consente di gestire prezzi e disponibilità giorno per giorno.

Amelia

La promessa che fa questo plugin per organizzare e prendere prenotazioni su un sito Web WordPress: gestire tutto con la massima semplicità possibile e con un'infrastruttura snella.

Grazie a questa estensione puoi ottenere un calendario delle prenotazioni organizzato in modo da semplificare il lavoro del cliente. Che può trovare l'orario più conveniente per prenotare tutto ciò che vuoi vendere, da un servizio personalizzato al biglietto di un evento.

Team Booking

Questo WordPress Booking System è pensato per creare un'integrazione diretta con Google Calendar. I vantaggi del prodotto in esame sono doversi: puoi coinvolgere il tuo team per creare un approccio collaborativo con colleghi e dipendenti, personalizzare le email e i messaggi che mandi ai clienti per evitare il no show. Ovvero il cliente dimentica l'appuntamento.

Ovviamente puoi personalizzare ogni aspetto del form di booking, attivare pagamenti con PayPal e Stripe, esportare tutti i dati in formato Excel o CSV. Team Booking è consigliato per qualsiasi tipo di attività ma soprattutto palestre, centri bellezza e SPA, cliniche ospedaliere.