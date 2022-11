Guida alla Search Console di Google

La Search Console di Google è una raccolta di strumenti offerti gratuitamente da Big G che permettono di monitorare e gestire la presenza di un sito Web tra i risultati del motore di ricerca più utilizzato al mondo.

Consigliata a sviluppatori Web, amministratori di siti Internet, professionisti del marketing, esperti SEO (Search Engine Optimization) e titolari di attività commerciali, la Search Console di Google permette inoltre di risolvere tutti i problemi legati all'indicizzazione e al posizionamento delle pagine Web.

In questa guida scopriremo cos'è la Search Console di Google, quali sono le sue caratteristiche, come si usa e cosa può fare per i nostri progetti online.