Creare landing page con WordPress

Una landing page è una pagina Web finalizzata a determinare dei comportamenti da parte degli utenti, ad esempio la compilazione di un form o l'esecuzione di una specifica azione. Ogni volta che tali comportamenti si verificano vengono generate delle conversioni che sono appunto l'obbiettivo di chi crea delle landing page.

Le landing page sono spesso usate in campagne pubblicitarie e di Web marketing. Esistono diverse modalità per realizzarle, in questa guida impareremo ad utilizzare il CMS Open Source WordPress, i suoi strumenti e i suoi plugin per la loro creazione.