Quali sono i migliori plugin per WooCommerce?

Nella maggior parte dei casi creare un e-commerce con WordPress vuol dire, sostanzialmente, iniziare da un singolo plugin: WooCommerce. Che è un punto di riferimento per la sua semplicità, per la capacità di trasformare un CMS pensato per realizzare blog e piccoli siti Web in portali adatti alla vendita.

I vantaggi di questa soluzione sono infiniti. Ne cito alcuni: semplicità d'uso, performance elevate anche in termini SEO e UX, disponibilità di template. E puoi anche acquistare hosting con WooCommerce già pronto per essere installato.

Ciò che però bisogna sapere è che spesso servono diversi plugin per WooCommerce se vuoi ottenere risultati ottimali. Parlo di estensioni che si relazionano al tuo negozio digitale e ti permettono di fare tanto, gestendo molteplici aspetti correlati all'attività online. Come per esempio avviare uno store multilingua, migliorare il funzionamento del carrello e le spedizioni, ottimizzare la fatturazione. Insomma, dopo aver capito come velocizzare WooCommerce è giusto parlare anche dei migliori add-on per questo plugin.