Uno dei consigli fondamentali per scrivere un prompt efficace su ChatGPT: la scelta del tone of voice. Quando chiedi a questo strumento di generare del testo - qualsiasi tipo di contenuto, dallo script di un video al post da pubblicare sui social - puoi raffinare il risultato finale in modo semplice ed efficace. Semplicemente chiedendo al tuo assistente basato sull'intelligenza artificiale di regolare la risposta utilizzando uno stile specifico.

Ora ti spiego come fare e quali sono le opzioni a disposizione. Basta una semplice indicazione per creare o riscrivere il tuo contenuto in modo da ottenere il miglior output.

Cos'è il tone of voice nella comunicazione

Prima di spiegare come utilizzare il tone of voice per migliorare i prompt di ChatGPT, definiamo i confini di questo argomento tanto caro a chi si occupa di buona comunicazione.

Il tone of voice - abbreviato con ToV - è quell'insieme di regole stilistiche che determina il modo in cui si fa trasparire l'insieme di valori che caratterizzano la fonte del messaggio.

Nella gestione della comunicazione aziendale, il tone of voice viene descritto nel brand book attraverso una serie di aggettivi: formale, informale, amichevole, professionale, etc.

Uno schema per gestire il tone of voice dei prompt.

Esiste un parametro di riferimento? Uno dei metodi per organizzare questo strumento decisivo è la matrice proposta da Jakob Nielsen nell'immagine in alto. La tua comunicazione può essere neutrale, incline all'irriverenza o attenta a ogni singola espressione, informale o distaccata. Le quattro dimensioni del ToV che trovi in questo schema possono essere un buon punto di partenza per usare bene i tone of voice dei prompt.

Da leggere: come fare SEO con ChatGPT

Come usare il tone of voice su ChatGPT

Il risultato generato dai modelli di intelligenza artificiale può essere ottimizzato indicando il tone of voice da utilizzare nell'output. Per influenzare la comunicazione sotto questo punto di vista basta semplicemente chiedere di lavorare in una determinata direzione.

Ad esempio, quando digiti il prompt per ottenere un testo puoi imporre a ChatGPT di realizzare un contenuto con un tono di voce formale o meno, distaccato o ironico.

Ecco un esempio di prompt con ToV.

Questo è un classico caso di risultato che segue le indicazioni relative al tone of voice da utilizzare. Per cambiare registro basta modificare le indicazioni relative all'intonazione della comunicazione, che rispecchia sempre i valori e gli obiettivi - ma anche il target di riferimento - della tua attività. In questo secondo esempio di uso del tone of voice nei prompt di ChatGPT ho aumentato la complessità, indicando la necessità di riscrivere il testo.

Ho aggiunto due aggettivi al mio ToV e sottolineato una preferenza stilistica rispetto alla costruzione del testo. Ovvero, parla in prima persona e dai del tu al cliente.

Miglioriamo il prompt raffinando il tone of voice.

Cosa accade se il tone of voice non è chiaro ma hai un esempio di riferimento che vuoi seguire? ChatGPT può prendere spunto da idee e suggerimenti. Come è stato suggerito anche nella lezione precedente, aggiungere esempi è importante per ottenere un output.

Nel tuo prompt puoi suggerire di estrapolare il tone of voice da un testo inserito come riferimento. Puoi includere questo contenuto nei cancelletti in modo da chiarire a ChatGPT che quella porzione non è parte attiva del comando ma un esempio da utilizzare.

Gioca un ruolo nel prompt di ChatGPT

Un altro modo per influenzare il tone of voice dei prompt Chat GPT: chiedi di operare con le competenze e il linguaggio di un determinato attore. In pratica, suggerisci di vestire un ruolo. Questo può aiutare a focalizzare l'attenzione verso una comunicazione sempre più precisa.

Un esempio di prompt con chiarimenti sul ToV.

Quindi le indicazioni sul tone of voice da utilizzare, l'uso o meno della prima persona, eventuali termini che non vuoi far apparire nel testo. Sappiamo che ChatGPT è ripetitivo, strutturato nelle risposte: puoi sempre chiedere di riscrivere eliminando alcuni elementi che non fanno parte della tua strategia comunicativa. E del tuo tone of voice.