Il primo consiglio per ottenere buoni risultati da questa piccola rivoluzione dell'intelligenza artificiale: scegliere un modello di prompt per ChatGPT. Contestualizziamo? Certo, il prompt non è altro che un comando che inseriamo nel campo di dialogo offerto da questo strumento.

E noi sappiamo, anche grazie ai consigli di OpenAI, che esistono modelli di prompt che funzionano bene in determinate situazioni e si allineano con le attività da svolgere.

Puoi utilizzare ChatGPT per fare ottimizzazione SEO o per programmare, tutto dipende da come scrivi i prompt. Ci sono due grandi modelli che puoi mettere in pratica.

Un unico prompt complesso

Una delle possibili soluzioni per dare indicazioni a ChatGPT per ottenere il tuo output: inserire un unico comando complesso con diverse precisazioni. Per scrivere il miglior prompt puoi creare dei modelli già pronti in cui hai già tutte le istruzioni per avere esattamente quello che ti serve, sfruttando anche i vari comandi di formattazione.

Ad esempio, puoi utilizzare ### o """ per separare le istruzioni da eventuale contenuto sul quale operare. In un prompt lungo puoi aggiungere tutte le sfumature necessarie per registrare il risultato ideale. Questo ti consente di risparmiare tempo e ottenere il miglior output.

Un prompt lungo su ChatGPT.

Come si può notare da questo esempio, anche se non stiamo parlando di un prompt particolarmente lungo, ci sono diverse istruzioni che vengono elencate. La lunghezza massima di un prompt è di 4096 caratteri ma non devi arrivare per forza a questi livelli.

È importante ricordare che i prompt più lunghi non garantiscono risposte migliori. Spesso conviene usare un modello di prompt per ChatGPT meno dettagliato, da raffinare in seguito.

Diversi comandi semplici

Uno dei punti di forza di ChatGPT è la capacità di tenere il punto della conversazione. Questo significa che se inauguri una nuova discussione e inizi a fare domande puoi inserire dei follow-up per alimentare il risultato. O per perfezionarlo. Detto in altre parole, puoi partire da una domanda semplice per poi rinvigorire l'output, migliorandolo.

Qual è il vantaggio di questa scuola di pensiero? Semplice, modelli la risposta in base alle tue esigenze. Valuti il risultato un passo alla volta e puoi decidere di fermare l'operazione o continuare. Certo, perdi di vista il vantaggio del risultato utile al primo colpo ma spesso se vuoi un lavoro raffinato devi poter riflettere sulla singola richiesta che fai a ChatGPT.

Anche perché così puoi utilizzare al meglio i follow-up. Ovvero i prompt che hanno un senso quando seguono un comando espresso in precedenza. Ecco qualche esempio:

Continua.

Approfondisci.

Elimina ripetizioni.

Chiarisci.

Spiega meglio.

Riassumi.

Confronta con (...).

Trova pro e contro.

Individua criticità.

Fai qualche esempio.

Dividi in lista puntata.

Organizza in tabella.

L'uso di questo modello ha un vantaggio: la chiarezza. In un prompt troppo lungo, ChatGPT potrebbe non capire cosa stai comunicando e chiedendo. Se lasci istruzioni poco chiare o ambigue rischi di ottenere risultati non adeguati alle tue esigenze.

Meglio un unico prompt lungo o più prompt brevi?

Come puoi immaginare, non esiste una soluzione adatta ad ogni occasione. La prima opzione, quella del modello di prompt lungo, è utile quando vuoi contestualizzare e precisare.

Ed è questo uno dei vantaggi di ChatGPT: se dai indicazioni specifiche e dettagliate puoi ottenere risultati molto interessanti. Ma subissare il chatbot con tante precisazioni può portare output imprecisi. In realtà i pro e i contro sono presenti su entrambi i fronti

Un prompt lungo può essere poco efficace e perdere di vista l'obiettivo, mentre troppo breve in alcuni casi non dà le informazioni utili per registrare una risposta. Quindi l'importante è valutare, fare test e non dimenticare l'utilità dei follow-up per ottenere ciò che ti serve.