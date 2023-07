Saper scrivere prompt per ChatGPT è la base di partenza per utilizzare questo strumento, ormai noto a tutti gli addetti ai lavori del web, per ottenere buoni risultati. Sappiamo già di cosa stiamo parlando, giusto? ChatGPT è un chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI che consente di dare risposta a ciò che chiedi.

Si tratta di un assistente virtuale che può risolvere in pochi secondi dei compiti complessi. Non solo in termini di generazione di testo ma anche per organizzare fonti e ottimizzare dati.

Puoi fare SEO con ChatGPT e creare esempi di analisi di web marketing o migliorare il codice HTML. Puoi anche programmare. Ma devi sempre saper scrivere prompt su ChatGPT per ottenere i risultati migliori. La base di partenza è questa: se immetti il comando giusto ottieni grandi risultati. Ma quali sono le regole da seguire? Esiste il modo per inviare il prompt perfetto a ChatGPT?