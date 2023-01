ChatGPT per gli sviluppatori e i programmatori

Scopriamo cos'è ChatGPT. Impariamo ad interagire con questo chatbot animato dall'Intelligenza Artificiale e in grado di comprendere il linguaggio naturale. Analizziamo quindi tutti i principali strumenti che offre a sviluppatori e programmatori per semplificare il loro lavoro di stesura del codice.

Per farlo, in questa breve guida ci concentreremo soprattutto su aspetti pratici ed esempi. Affrontando i task che caratterizzano più frequentemente il lavoro di creazione di siti Web, Web application, script, software tramite i linguaggi maggiormente utilizzati e la gestione dei database.