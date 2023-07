Uno dei primi consigli da mettere in pratica per scrivere prompt efficaci su ChatGPT: il comando deve essere semplice. Stiamo parlando a una macchina, non c'è alcun bisogno di aggiungere orpelli e introduzioni. A meno che non servano per contestualizzare il messaggio e a dare maggiori indicazioni per ottenere un risultato più efficace. Quali sono i punti da seguire?

Elimina ciò che non serve

Qualsiasi elemento di disturbo deve essere eliminato. Ad esempio, inutile iniziare un prompt con un saluto e chiudere con un ringraziamento. Allo stesso modo, puoi eliminare avverbi e aggettivi che non hanno alcun valore per arricchire il comando. Le ridondanze possono solo creare confusione: per scrivere un prompt efficace su ChatGPT devi essere immediato.

Un esempio di prompt efficace.

Scrivi in modo diretto. Senza fronzoli. C'è un punto da ricordare però: la sintesi non deve mettere in difficoltà ChatGPT. Una delle regole fondamentali per scrivere buoni prompt è quella che ti suggerisce di puntare sui dettagli. Quindi, l'equilibrio è ciò che ti permette di fare la differenza. Questo non lo dico io ma è un suggerimento che arriva da OpenAI.

"Be specific, descriptive and as detailed as possible about the desired context, outcome, length, format, style, etc".

Vuoi usare ChatGPT per fare SEO o come supporto alla programmazione? Non fa differenza: devi essere sì sintetico ma anche specifico, descrittivo e il più dettagliato possibile riguardo a contesto, risultato, lunghezza che desideri, formato di cui hai bisogno nell'output.

Semplifica la struttura del prompt

Ho suggerito di togliere tutto quello che non ha valore all'interno del comando. Aggiungo un passaggio: per scrivere prompt efficaci su ChatGPT puoi operare sulla semplificazione della struttura delle indicazioni. Questo significa lavorare su diversi fronti. Ad esempio?

Il tuo comando alla macchina non può essere allungato da incisi, parentesi e ridondanze. Ma anzi, deve essere eliminato ciò che non serve a favore di un altro elemento decisivo per scrivere un prompt semplice: l'esempio. Se vuoi eliminare incomprensioni e limitare i risultati poco utili puoi dare dei suggerimenti a ChatGPT per migliorare il risultato finale.

Un prompt con suggerimenti sulla struttura.

Come puoi vedere da questo comando, a ChatGPT puoi dare indicazioni precise anche sulla formattazione e su come deve strutturare il testo. Fornire un esempio concreto - i comandi per comunicare questi passaggi li vedremo nelle prossime lezioni - ti consente di arricchire il tuo prompt con le informazioni necessarie per aumentare la qualità del risultato.

Usa sempre termini chiari

Scrivere un prompt semplice per ChatGPT vuol dire utilizzare un linguaggio immediato. Scegli le parole pensando sempre al modo più diretto per far capire il significato.

Soprattutto, non essere in contrasto con le tue stesse indicazioni. Questo accade, spesso, con i prompt molto lunghi e che tendono a incasellare diverse informazioni.

Ecco perché spesso è preferibile seguire la strada dei comandi semplici e multipli che tendono a raffinare il risultato. Sempre a proposito di forme e strategie di prompt design consiglio di evitare l'uso smodato e poco chiaro delle negazioni, delle forme verbali complesse e dei periodi ipotetici. Elimina la "fuffa" e le indecisioni: lascia solo il tuo comando.

"GPTs can't read your mind. If outputs are too long, ask for brief replies. If outputs are too simple, ask for expert-level writing. If you dislike the format, demonstrate the format you'd like to see. The less GPTs have to guess at what you want, the more likely you'll get it".

Ecco come scrivere un prompt semplice ma efficace e ben strutturato secondo OpenAI. L'idea base è che ChatGPT non può leggere nella tua mente. Cerca di essere più chiaro possibile nel follow up: se le risposte diventano troppo lunghe, chiedi output brevi. Se sono semplici, esigi una compilazione di livello superiore. Lo puoi fare.