Questa è una grande idea: oltre a formattare il contenuto con liste puntate, puoi anche strutturare il testo con ChatGPT. O meglio, puoi chiedere a questo strumento di realizzare un output in base alle tue necessità. E seguire una serie di indicazioni che possono essere definite in prima istanza, con un unico prompt articolato, o attraverso delle concatenazioni.

Proprio come suggerito nelle prime lezioni, questa evoluzione di prompt potrebbe essere ideale per avere risultati più precisi. In ogni caso, ecco come strutturare il testo con ChatGPT.

Chiedi a ChatGPT di creare una struttura del testo

Uno dei fronti più interessanti per usare ChatGPT: se vuoi un'idea su come strutturare un contenuto puoi chiedere a questo strumento di restituirti un prospetto utile per gestire il processo di content creation. Ovvero l'arte di realizzare contenuti adatti all'obiettivo.

Puoi spaziare dai testi descrittivi a quelli analitici, scientifici, persuasivi. Ecco cosa accade se chiedo a ChatGPT di creare un esempio di struttura per un'arringa difensiva in tribunale.

Strutturare il testo con ChatGPT.

Come puoi notare, ChatGPT restituisce il testo dei titoletti in grassetto perché usa il Markdown markup language per la formattazione. Se preferisci, e se hai bisogno di copiare e incollare questo contenuto in una pagina Web, puoi chiedere in follow up di trasformarlo in codice HTML con relativi tag. Così tutto diventa più semplice ed efficace.

Genera la struttura di un articolo del blog

Proviamo a fare un percorso di gestione intelligente nel blogging, migliorando il processo per strutturare il testo con ChatGPT. Che è fondamentale anche per trovare keyword utili al lavoro di ottimizzazione SEO. Quindi, in primo luogo chiedo al tool di darmi indicazioni su un determinato argomento che voglio affrontare in un contenuto.

Già sai che ChatGPT ti aiuta a fare keyword research. Però puoi chiedere anche quali sono le principali domande che riguardano un determinato argomento, le quali spesso sono perfette per ottenere una struttura di header HTML ( H2 , H3 , etc.) pensata per intercettare delle long tail keyword capaci di generare un traffico qualificato. Quindi, come procedere?

Basta chiedere a ChatGPT di trovare le domande frequenti rispetto a un tema così puoi avere maggiori informazioni sulle necessità del tuo target. Seleziona e passa al prompt principale.

Ovvero quello in cui esigi da ChatGPT un contenuto con delle caratteristiche. Come puoi vedere anche tu dall'esempio, puoi indicare lunghezza, tone of voice, numero di elementi. Il passaggio precedente ti aiuta a suggerire quali devono essere i titoli dei paragrafi.

Esempio di struttura per un articolo del blog.

Come puoi valutare, il risultato è molto interessante ma deve essere ottimizzato. Puoi chiedere di trasformare in codice HTML e usare il risultato in una pagina Web ma non prima di aver migliorato, riletto e controllato le informazioni più importanti.

Lavora su una struttura persuasiva del testo

Un ultimo consiglio per ottimizzare i prompt e ottenere buoni risultati: puoi chiedere a ChatGPT di realizzare una parte del testo - ad esempio l'introduzione di una pagina di vendita - seguendo un modello di persuasive copywriting. Ad esempio, puoi chiedere a questo strumento di realizzare un contenuto di un certo numero di parole basato sullo schema AIDA.

Ovvero, cattura attenzione e interesse, stimola desiderio e poi azione. Vuoi un esempio concreto? Ecco un output generato da un prompt molto semplice. Poi, come sempre, puoi arricchire il tutto indicando target, tone of voice e quello che abbiamo già affrontato in questa guida per generare il prompt adatto alle tue esigenze.