Lavorare sulla SEO con ChatGPT è possibile. Anzi, possiamo dire che è uno degli scenari più interessanti di questa fase di sviluppo dell’intelligenza artificiale. Infatti, la presenza e l’avanzamento tecnico di questo prodotto firmato OpenAI sta rivoluzionando diversi settori.

Già da qualche tempo si parla delle possibili rivoluzioni professionali che verranno attivate grazie alla presenza di questo tool nelle redazioni. Ma anche negli uffici e nelle web agency. Già da qualche tempo si parla di supporto di ChatGPT a sviluppatori e programmatori ma tanto si può ottenere anche quando lavoriamo sull'ottimizzazione per i motori di ricerca.

Superato il nodo iniziale di chi vuole utilizzare questo tool per sostituire del tutto web writer e articolisti - cosa al momento non possibile se si vogliono rispettare determinati canoni qualitativi - possiamo ragionare su come integrare SEO e ChatGPT. Possiamo generare delle liste di keyword? Ci aiuterà a compilare i tag title e le meta description? Scopriamolo insieme.