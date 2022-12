Prima di capire come intervenire su WooCommerce per rendere le pagine Web più veloci bisogna capire perché lo stiamo facendo. Qualcuno ricorda sicuramente le dichiarazioni di Google che proponevano la velocità come fattore di ranking, in realtà tutto questo riguarda l'user experience. Ovvero la soddisfazione dell'utente che arriva sulle schede prodotto.

Una soddisfazione che su un e-commerce si trasforma in conversioni. Diciamolo senza paura: un e-commerce veloce ha più probabilità di trasformare un utente in cliente.

Perché velocizzare un e-commerce con WooCommerce

Con WordPress Gutenberg puoi creare una landing page mentre con WooCommerce hai la possibilità di realizzare un negozio digitale. Anche abbastanza impegnativo e complesso. Ormai è caduta la necessità di dover utilizzare per forza CMS dedicati come Magento.

Però è vero che bisogna lavorare sulla velocità delle pagine Web. In primo luogo per un motivo generale: le statistiche ci ricordano che il pubblico ama acquistare da siti Internet veloci. Sia nel caricamento delle schede, sia nel percorso che conclude la conversione.

Perché realizzare un e-commerce veloce, i dati di Google.

Come suggerisce la ricerca di Google, basta poco per fare la differenza: 0,1 secondi di attesa in meno sul caricamento di una pagina Internet, rispetto alla navigazione mobile, può ridurre la frequenza di rimbalzo dell'8% per un sito Web dedicato al retail. Questo significa:

Conversioni

Vendite.

Fatturato.

WordPress è brillante. Ma rispetto ad altri content management system - almeno nelle impostazioni base - non è proprio il massimo dell'ottimizzazione per chi vuole presentarsi al pubblico in tempi rapidi. Ecco perché devi velocizzare un e-commerce con WooCommerce.

L'importanza di una visione d'insieme del progetto

Un altro punto che mette in evidenza la ricerca di Google, fondamentale per capire l'importanza di pubblicare un e-commerce veloce, è la centralità di una concezione olistica del sito Web. In sintesi: non dobbiamo accontentarci di misurare la velocità della pagina.

Sito Web veloce: quanto si guadagna in termini di conversione a ogni passaggio.

Come mostra questo schema, aumentare la velocità del portale di vendita on-line migliora i tassi di avanzamento. E quindi di conversione. Ciò significa che per vendere su Internet devi consentire all'utente di svolgere diverse operazioni, dalla home page alla pagina di pagamento. Monitorare e ottimizzare il tempo di upload della home page è importante.

Ma cosa succede sulla scheda prodotto? Quanto tempo ci vuole per aggiungere il bene sul carrello? E per pagare? Possiamo snellire il check-out eliminando step inutili e latenze eccessive? Tutte queste domande sono centrali per lo sviluppo di un e-commerce vincente.

Come ottenere un e-commerce veloce

Questo è un percorso che ha delle basi in comune con il lavoro che fai su qualsiasi sito WordPress. Più una serie di attenzioni specifiche al tipo di sito Web e alle strutture utilizzate. Vuoi approfondire questo argomento? Ecco come velocizzare WooCommerce per vendere.