Avere un tema veloce per WooCommerce è indispensabile per realizzare un e-commerce in grado di rispettare le regole della buona user experience. Regole che suggeriscono un punto ormai noto: ridurre i tempi per il caricamento delle pagine. E, più in generale, è compito dell'esperto SEO o Webmaster osservare le regole dei Core Web Vitals. Ovvero i pilastri imprescindibili di una buona esperienza di navigazione e uso delle risorse secondo Google.

Largest Contentful Paint (LCP).

First Input Delay (FID).

Cumulative Layout Shift (CLS)

L'aspetto di queste indicazioni è la capacità di andare oltre i tempi di caricamento della risorsa per puntare anche alla reattività e alla stabilità grafica dei vari elementi, e per ottenere buoni risultati è sempre utile lavorare in primo luogo sulla scelta del layout e poi sulle impostazioni standard che permettono di velocizzare un sito e-commerce WordPress.

Come scegliere un tema veloce per WooCommerce?

Buona parte del lavoro di velocizzazione dell'e-commerce può essere bypassato - o comunque agevolato - grazie alla scelta di un tema già ottimizzato. Tutti i processi di minificazione e compressione del codice HTML, del CSS e degli script JavaScript si delineano con maggior semplicità se parti da un template con determinate caratteristiche tecniche.

Ci sono alcune caratteristiche che rendono i temi WooCommerce più leggeri rispetto ad altri? La linea da seguire è quella della semplicità: un layout pieno di funzioni, slideshow, widget e articoli correlati rischia di essere pesante prima ancora di caricare foto dei prodotti.

D'altro canto bisogna trovare il giusto compromesso per fare il modo che l'e-commerce sia asciutto ma funzionale. Di base dobbiamo puntare su template che usano meno codice HTML, JavaScript e CSS possibile per garantire un'elaborazione rapida sul server, che hanno un'organizzazione di questi elementi ottimizzata e che non fanno affidamento ad elementi richiamati esternamente come le mappe e i font di Google. Qualche suggerimento?

Tema veloce per WooCommerce, quale scegliere?

Chiaramente ho risvegliato il tuo interesse. E ora che devi acquistare un template WooCommerce vuoi sapere qual è la soluzione migliore per avere delle pagine Web già ottimizzate, veloci e scattanti. La scelta tra i template ottimizzati sia per la SEO che per l'UX - che poi combaciano - e circoscritta a un paio di nomi che ritornano sempre nelle classifiche.

La home page del template Neve per WooCommerce.

Iniziamo con Neve, un ottimo tema WordPress impostato per ospitare anche un e-commerce. Ogni elemento tecnico di questo layout è pensato per caricarsi in tempi rapidi: si presenta come un template ottimizzato lato SEO e per rispondere alle esigenze dei Core Web Vitals. Si adatta perfettamente al lavoro di shop digitale grazie alla funzione specifica dedicata a WooCommerce e ha dalla sua parte un codice pulito, proprio come quello di Astra.

La home page del layout Astra per WooCommerce.

Anche questa soluzione è piuttosto ambita da chi vuole un tema veloce per e-commerce, non solo per la pulizia del codice ma anche per una serie di funzioni interessanti in termini di UX.

Come la possibilità di avere l'infinite scrolling delle pagine prodotto di default e carrello raggiungibile facilmente senza fare passaggi inutili. Come sempre la velocità di un e-commerce ha diverse sfaccettature e non tutte sono misurabili con Pagespeed o Gtmetrix.

Personalizzazione CSS di Shoptimizer.

Altra soluzione interessante per creare un e-commerce veloce con WooCommerce è il tema Shoptimizer. Il vantaggio sostanziale: include la minimizzazione automatica del file CSS principale per ottenere un caricamento rapido delle pagine con un semplice click. A tutto questo aggiungiamo anche alcune feature di ottima fattura per l'UX come la ricerca semplificata dei prodotti e l'ottimizzazione in termini di accessibilità per agli ipovedenti.

Quali sono le regole per velocizzare un template?

Spesso l'errore è quello di dedicare tempo e risorse solo alla scelta del miglior layout per il tuo e-commerce. Di sicuro questo passaggio incide sulle performance generali del sito Web ma molto può essere fatto anche con le impostazioni standard di WooCommerce.

Uno degli aspetti da valutare è il numero di prodotti visualizzati per pagina. La procedura di configurazione WooCommerce ti consente di impostare diversi elementi essenziali relativi a pagamento e fatturazione, ma ignora questo aspetto. Ovvero, quante schede verranno caricate su una pagina Web del negozio digitale? Maggiore sarà il numero, superiore dovrebbe essere il numero di chiamate al server per caricare i vari elementi.

Quindi il tempo di caricamento rischia di aumentare. Ben inteso, questo non deve essere un invito a creare pagine archivio con un numero minimo di prodotti. Ma è giusto evitare liste infinite. Per modificare il numero di beni visualizzati da WooCommerce in home page o nelle pagina archivio del negozio vai su "Aspetto > Personalizza > WooCommerce".

Seleziona Catalogo prodotti per modificare l'e-commerce. Qui puoi configurare quanti prodotti attivare per linea e quante righe deve avere la pagina Web. Il numero ideale di schede non è definito una volta per tutte: misura le prestazioni con il Pagespeed di Google e valuta sempre l'user experience: dover caricare continuamente nuove schermate per vedere i prodotti può essere frustrante. L'obiettivo è trovare un giusto equilibrio.

Regola il numero di prodotti per pagina.

Se vuoi personalizzare in modo sistematico la possibilità di mostrare più o meno prodotti per pagina, avere il massimo controllo sulle impostazioni e decidi di avere un tema veloce per WordPress, puoi considerare la possibilità di caricare il plugin Product Per Page.