C'è sempre bisogno di valutare tutti gli aspetti necessari per velocizzare un e-commerce con WooCommerce. Questo perché i dati sono chiari: un negozio online non può fare a meno delle principali tecniche per ridurre il tempo di caricamento delle pagine Web e degli articoli.

Gli utenti arrivano sulle tue schede prodotto o sulle categorie, e si aspettano di trovare una risorsa semplice. Ma soprattutto veloce dell'upload. Non hanno bisogno di aspettare infiniti secondi per poter decidere cosa acquistare e portare a termine il percorso di vendita.

Per questo, nella guida che stai per leggere troverai tutti i consigli necessari per velocizzare un e-commerce con WooCommerce. Ovvero creato e impostato grazie a WordPress ma trasformato in negozio digitale con un plugin che crea pagine di categoria, check-out, carrello e schede prodotto. Tutto questo è fondamentale per vendere online ma deve essere ottimizzato in modo da caricarsi in tempi rapidi