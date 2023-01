Velocizzare WooCommerce con un CDN è uno dei passaggi fondamentali da suggerire a chi ha siti Web di grandi dimensioni, con tante immagini o video e un target internazionale.

Spesso si sente dire e si legge della relatività di un content delivery network per migliorare le prestazioni di un sito Web. Infatti è così, non sempre è necessario questo servizio.

Ma per chi si occupa di e-commerce su WordPress è importante prendere in considerazione la possibilità di ottimizzare il plugin WooCommerce con un CDN. Per quale motivo?

Cos'è un CDN, definizione

Questo servizio si presenta con un acronimo, CDN, che sta per content delivery network. Ovvero rete di distribuzione (o consegna) dei contenuti più impegnativi e pesanti.

Stiamo parlando di una connessione di server sparsi sul territorio geografico in grado di velocizzare il sito Web riducendo la distanza fisica tra la fonte e il client che fa richiesta.

Come funziona il CDN secondo Cloudflare.

Non di rado queste soluzioni vengono utilizzate anche per fornire delle librerie da remoto, senza la necessità di doverle caricare localmente sul proprio Web hosting. Basti pensare ad alcuni framework JavaScript come per esempio jQuery.

L'utilità di velocizzare WooCommerce con un CDN si ritrova nel fatto che spesso si registrano dei rallentamenti delle pagine Web a causa di una distanza fisica tra il browser che fa richiesta della risorsa e server. Cosa fai con un servizio di content delivery network?

In estrema sintesi, rendi disponibili i contenuti più impegnativi su diversi server. Riducendo la latenza e migliorando sensibilmente i tempi di caricamento delle schede prodotto.

A chi serve un CDN?

Questo tipo di servizio è pensato soprattutto per portali che hanno una gran quantità di contenuti pesanti e impegnativi da caricare. Ma, soprattutto, è utile nel caso in cui effettivamente ci sia una distanza fisica elevata tra richiesta del browser e server.

Quindi, è consigliabile utilizzare un servizio di content delivery network per i siti Web che hanno un pubblico internazionale. Meglio ancora se intercontinentale. Un e-commerce multilingua, ad esempio, può avere grandi benefici da questa soluzione.

Come attivare un CDN

La soluzione migliore è quella di utilizzare un sistema specifico, a pagamento, come quello offerto da Cloudflare. Ovvero uno dei nomi storici in termini di content delivery network, sia per qualità dei server che per ampiezza della rete, che propone anche una soluzione gratuita.

Ovviamente per grandi siti Web ed e-commerce conviene guardare sempre ai piani premium. In alternativa è possibile considerare i plugin all in one per l'ottimizzazione delle prestazioni.

Le impostazioni del CDN di Wp Rocket.

Sono estensioni che offrono diversi servizi e tra questi abbiamo l'integrazione di un CDN sia di proprietà che di terze parti. Uno dei nomi da ricordare è Wp Rocket che in pochi click ti consente di lavorare su entrambi i fronti. Poi c'è Optimole WP, estensione specifica per la riduzione peso delle foto, che ti mette a disposizione un CDN gratuito per le immagini.