Prima di capire come creare una landing page con WordPress è giusto approfondire l'argomento e arrivare a una definizione di questo strumento fondamentale per chi decide di utilizzare al massimo il proprio sito Web, diario personale o blog aziendale.

Sul proprio dominio è possibile creare e pubblicare diversi tipi di pagine statiche - come ad esempio "about me", "contatti", "risorse da scaricare gratis", "FAQ" - che rappresentano la struttura del progetto e si trovano, solitamente, nel menu di navigazione.

Le landing page, però, hanno bisogno di un'attenzione particolare in fase di progettazione. Queste risorse sono fondamentali per trasformare un sito Web in uno strumento per ottenere risultati specifici. Quindi, di cosa stiamo parlando esattamente?

Definizione di landing page, cos'è e a cosa serve

La landing page (o pagina di atterraggio, traduzione letterale) è una risorsa pensata e creata con l'intento di monetizzare le visite. Questo può avvenire in modi differenti, ad esempio attraverso una vendita diretta di un bene o un servizio.

Oppure si punta all'acquisizione di indirizzi di posta elettronica, nominativi, numeri di telefono. Rispetto a una pagina Web standard, la landing page ha una struttura differente e un percorso di lettura e navigazione più o meno articolato.

Esempio di landing page: Basecamp.

In una landing page troviamo soluzioni di design e copywriting pensate per guidare in un percorso che porta alla conversione. Che può essere di natura differente.

Nello specifico, la definizione di landing page su WordPress prevede che quest'ultima - in molti casi - riceva traffico interno (attraverso link presenti su banner e aree di navigazione) ma anche e soprattutto esterno grazie a posizionamento SEO, advertising su Google e social network, campagne di email marketing con newsletter e DEM.

Regole per creare una landing page vincente

Per realizzare una landing page con WordPress, o con qualsiasi altro CMS, devi rispettare alcune regole. Anche se ogni progetto ha delle caratteristiche specifiche, e delle condizioni per ottenere il meglio in un contesto. Sfogliando esempi su esempi di landing page troverai (quasi) sempre alcune caratteristiche in queste pagine di atterraggio.

Elimina qualsiasi distrazione

La prima regola nella definizione di landing page: bisogna togliere ogni elemento che può catturare l'attenzione del pubblico, dalla sidebar ai widget per i social fino ai testi non significativi. Anche i link interni e in uscita sono ridotti al minimo.

Cura dell'above the fold

In quest'area, quella che appare appena l'utente accede alla pagina, deve esserci una headline pensata per comunicare in poche battute la main promise, la promessa principale che il brand si impegna a rispettare nei confronti del potenziale cliente.

Esempio di landing page: AirB&B.

Spesso si aggiunge un video, come nel caso in alto, per descrivere un servizio o un'immagine (hero shot) con il prodotto da vendere o un utente che lo usa. Immancabile la call to action con bottone che porta direttamente al form di conversione.

Aggiungere delle testimonianze

Questo è un aspetto fondamentale per realizzare pagine di atterraggio efficaci. Bisogna puntare sulla riprova sociale e fare in modo che le opinioni dei clienti siano in evidenza per convincere i contatti a seguire l'esempio di chi ha già scelto.

Puntare su una descrizione virtuosa

Attenzione alle esigenze del target, capacità di risolvere problemi condivisi: una landing page efficace ha una sezione in grado di spiegare all'utente perché scegliere un determinato prodotto o servizio. Senza però cadere in inutili testi pieni di aggettivi, avverbi, incisi e divagazioni.

3 tipi di landing page efficaci per il tuo sito Web

Nella definizione di landing page è giusto ricordare che esistono diverse tipologie di risorse. Queste sono create con editor specifici - sia presenti di default sui temi che caricati con plugin - in base alle necessità registrate dalla strategia di marketing.

La scelta della creazione di una landing page è collegata al tipo di attività svolta con il proprio sito Web. Ma anche dalla circostanza in cui ci troviamo. Ecco, quindi, alcune tipologie di landing page che puoi realizzare con WordPress.

Sales Page

Sono le landing page dedicate alla vendita. Hanno come obiettivo portare l'utente verso una conversione diretta, senza acquisizione eventuale di contatti per raggiungere l'utente in un secondo tempo con contenuti di approfondimento.

In realtà potrebbe esserci anche un lavoro di lead generation come obiettivo secondario ma lo scopo principale è vendere. All'interno delle sales page troviamo le pagine click-through che portano a sezioni di approfondimento ma ancora non rivolte alla vendita e le product detail page che puntano verso una scheda prodotto.

Squeeze page

Opposto della vendita diretta. La definizione di landing page in questo caso è chiara: si tratta di uno strumento pensato per acquisire contatti da trasformare in potenziali clienti. Non ci sono distrazioni o punti in cui l'utente perde di vista l'obiettivo.

Un esempio di Squeeze Page con lead magnet.

Da qui nasce il nome squeeze page, ovvero pagina che "strizza" ogni singolo contatto. Ricorda che spesso la pagina in questione si accompagna con una call to action e un lead magnet, un regalo per ottenere il tanto atteso contatto email.

Lead Capture Page

La classica landing page che ha come obiettivo catturare nuovi contatti da trasformare in lead, poi in prospect e infine in clienti. La differenza tra squeeze e Lead Capture Page: la prima è sintetica, spesso tutto quello che comunica si trova above the fold. La seconda invece è lunga, articolata. Possono essere usate entrambe su canali differenti.

Come creare una landing page: usiamo WordPress?

Di base qualsiasi CMS può essere utilizzato per creare una landing page di successo. Però sappiamo che aprire un sito Web WordPress è il punto di partenza per realizzare delle pagine di atterraggio efficaci perché gli strumenti a disposizione sono realmente utili, in grado di strutturare le migliori risorse. Vuoi approfondire?