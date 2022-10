Plugin WordPress per creare landing page

Abbiamo detto che si può creare una pagina di atterraggio con questo CMS grazie a delle estensioni che in alcuni casi sono già presenti nel template. Ma puoi anche procedere in autonomia e utilizzare uno dei tanti plugin WordPress per creare una landing page. L'importante è scegliere la soluzione migliore.

Questo è il punto sul quale si concentra questa terza lezione dedicata a come realizzare una landing page con WordPress. Puoi creare una pagina di atterraggio con o senza estensioni grazie alla presenza di WordPress Gutenberg che si configura sempre di più come un page builder. Ma è vero che ci sono tanti plugin che ti consentono di realizzare qualsiasi tipo di landing page. Vuoi scoprire le estensioni migliori? Ecco una selezione per iniziare al meglio.

Beaver Builder

Hai due soluzioni per realizzare landing page con Beaver Builder: puoi acquistare il plugin (magari iniziando a scaricare la versione free) o utilizzare i temi che scelgono questa estensione per permettere ai webmaster di realizzare siti Web con landing page native.

Uno dei migliori plugin WordPress per landing page.

Con l'acquisto di una sola licenza, Beaver Builder ti consente di creare tutti i siti Web e le pagine che desideri. Quindi è una soluzione perfetta per agenzie e liberi professionisti che vogliono sfruttare al massimo le caratteristiche di questo page builder molto utilizzato dal pubblico: SEO friendly, già pronto per il mobile, presenza di template predefiniti e sezioni da applicare sulla pagina in costruzione con il drag and drop.

Elementor

Di sicuro questo è uno dei migliori plugin per realizzare landing page con WordPress. Può essere utilizzato nella sua versione gratuita (lo puoi scaricare qui) anche se quella a pagamento è perfetta per chi desidera un risultato professionale. Il punto di forza di Elementor è la semplicità dell'editor drag & drop.

Una schermata del plugin Elementor.

Con pochi click puoi caricare interi moduli e sezioni come quelle dei testimonial, il form contatti o gli accordion per realizzare una FAQ nella pagina di atterraggio.

Inoltre è possibile personalizzare modificando colori e media caricati. Con alcuni template hai la possibilità di usare video come sfondo e realizzare delle landing page spettacolari con WordPress anche senza conoscenza approfondita di codice HTML e CSS.

Instapage

Instapage è considerato uno dei migliori servizi per gestire landing page a livello personale o aziendale. Quindi puoi utilizzare questo tool per realizzare pagine sul tuo sito Web o per i clienti e integrare questa struttura con i principali servizi di web marketing come Salesforce, MailChimp, Google Analytics, GoToWebinar e altro ancora.

Il pannello di controllo di Instapage.

Inoltre hai la possibilità di lavorare su un numero infinito di domini. Il punto di forza di questo plugin WordPress per landing page è la possibilità di gestire non solo la creazione della risorsa ma dell'intero funnel di vendita che passa dalla pagina di atterraggio in modo da ottenere tutti i dati relativi alle visite e alle conversioni.

SeedProd

Un altro ottimo plugin per fare una landing page con WordPress. Anche in questo caso parliamo di un'estensione che presenta sia dei template già pronti, sia dei moduli per realizzare singole aree delle pagine. L'editor di SeedProd si presenta con una sidebar a sinistra con tutti gli elementi che puoi trascinare e inserire nella pagina che stai creando.

Plugin WordPress per creare landing page: SeedProd.

Puoi modificare ogni aspetto e utilizzare template pronti per header, footer, testimonial, sidebar, pagine WooCommerce. Il tutto con un theme builder che non ha bisogno di conoscenze approfondite di codice per realizzare landing page efficaci. Con questa estensione hai i template per pagine 404, cooming soon page e modalità manutenzione.

Spectra

Perché usare un plugin per ottenere nuovi blocchi nell'editor WordPress Gutenberg? Semplice, grazie a questa estensione puoi fare a meno di altri page builder più complessi. Ad esempio, Elementor è perfetto per realizzare pagine di altissimo livello per qualsiasi scopo. Ma ha un'infrastruttura complessa e spesso inutile per scopi non particolarmente elaborati.

Il plugin Spectra per WordPress Gutenberg.

Invece, con Spectra puoi avere una gran quantità di blocchi extra da aggiungere direttamente sul tuo editor di base. Il tutto senza appesantire la pagina. Il funzionamento è semplice: nel menu laterale, una volta installato il plugin, appaiono una serie di moduli extra che puoi mettere nella pagina.

In questo modo hai a disposizione, ad esempio, pricing table per inserire i costi di un servizio, i testimonial, degli header con una formattazione particolare e altro ancora. Può essere questo un buon modo per realizzare una landing page con WordPress.