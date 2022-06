Reset della PRAM e dell'SMC

Sesto appuntamento con la nostra serie di articoli dedicati al tuning delle prestazioni di macOS.

Nella precedente lezione abbiamo illustrato il modo più semplice ed immediato per disabilitare le animazioni grafiche del sistema operativo, cosi da massimizzare le prestazioni del Mac.

Quest'oggi invece ci focalizzeremo sulle operazioni di reset della PRAM (Parameter Random Access Memory) e dell'SMC (System Management Controller).

Tale operazione infatti può essere eseguita regolarmente dall'utente per velocizzare il proprio device ed evitare l'insorgere di alcune problematiche.

Resettare la PRAM o l'SMC consente di risolvere alcuni bug che possono presentarsi durante il ciclo vitale di un dispositivo. In seguito a tale operazione, in alcuni casi, è possibile che si riducano anche i tempi di boot del Mac.

La memoria PRAM

La PRAM è un tipo di memoria presente nei computer di Apple ideata per registrare le impostazioni di sistema.

Questi setting includono ad esempio: la risoluzione del display, la color depth, il fuso orario e il volume dell'altoparlante impostato prima del riavvio.

Le informazioni memorizzate nella PRAM differiscono tra i vari modelli di Mac, tuttavia lo scopro primario di tale tecnologia rimane il medesimo, ovvero offrire un luogo sicuro e predefinito dove immagazzinare un set di dati essenziali per il dispositivo.

Se il nostro Mac si comporta in modo irregolare e non si avvia completamente, è possibile provare ad eseguire un reset completo di questa memoria.

Per l'azzeramento, detto anche "zap", della PRAM è possibile utilizzare una specifica combinazione di tasti durante il boot del device. Ovviamente questa operazione comporta la perdita di alcune impostazioni come ad esempio l'orario, la risoluzione del monitor, il volume ed altri setting particolari.

Tuttavia nel caso in cui il dispositivo presenti dei rallentamenti, o degli impuntamenti evidenti durante le operazioni quotidiane, il reset della PRAM può essere d'aiuto per ripristinare i normali livelli di prestazioni o addirittura per massimizzarle, risolvendo dei difetti o dei bug emersi durante le attività del Mac.

Ovviamente questa strategia non è una panacea a tutte le problematiche che posso insorgere sul nostro computer, ma tentare questo approccio potrebbe essere d'aiuto in determinati contesti.

Il sottosistema SMC

L'SMC è un sottosistema hardware presente nei processori Apple, e in alcuni modelli di CPU Intel dedicati ai Mac, incaricato del controllo delle temperature del dispositivo e più in generale del power management, dunque della carica della batteria, del video mode switching, dell'ibernazione/sospensione, oltre che della gestione degli indicatori LED.

Tale componente consente inoltre a macOS di capire se si trova in esecuzione su un device Apple oppure no.

L'SMC funge anche da punto di riferimento per il sistema operativo dell'azienda californiana, infatti se non viene riscontrata la sua presenza sulla scheda madre macOS non eseguirà il boot correttamente.

In determinati casi, operando un reset dell'SMC è possibile sistemare diverse problematiche di funzionamento che possono coinvolgere un Mac ed ottenere un boost considerevole delle performance.

Anche tale approccio non risolve tutte le possibili difficoltà tecniche che potrebbero insorgere nel ciclo di vita di un computer Apple, ma può rivelarsi utile in special modo per device che non si avviano più o manifestano rallentamenti importanti.

Eseguire il reset della PRAM

Resettare la PRAM è un operazione abbastanza semplice e può essere eseguita anche da un utente alle prime armi appena giunto nel mondo Mac.

Questa procedura deve essere svolta con il computer spento, dunque prima di tutto rechiamoci sul menu con l'icona a forma di mela presente in alto a sinistra sul Desktop e selezioniamo la voce "Spegni".

Una volta spento completamente il device possiamo dare il via al reset. Dunque ora premiamo il pulsante d'accensione e successivamente pigiamo e teniamo premuti i tasti "COMMAND+OPTION+P".

È necessario tenerli premuti fintanto che il Mac non eseguirà un riavvio, a quel punto rilasciamo i tasti ed avremo terminato.

Resettare l'SMC

La procedura per resettare l'SMC può variare in base al proprio modello di Mac.

Anche per tale operazione non è necessario avere conoscenze informatiche pregresse, si tratta infatti di una procedura che dura pochi minuti e può essere svolta senza problemi da chiunque, anche da coloro che sono da poco venuti in possesso di un device di Apple. .

In generale prima di procedere dobbiamo capire se possediamo un dispositivo con batteria removibile o meno. Per saperlo possiamo girare fisicamente il portatile e vedere se sulla parte bassa sono presenti dei pulsanti fisici dedicati all'espulsione della batteria.

Se non troviamo nulla allora si tratta di un Mac con batteria non removibile.

In ogni caso possiamo anche identificare con precisione il Mac in nostro possesso tramite il suo codice seriale. Questo è reperibile sulla scatola o nella scocca inferiore del prodotto.

Trovato il serial number rechiamoci su questo sito Web di Apple ed inseriamo la stringa alfanumerica per scoprire il modello esatto che stiamo utilizzando.

Nel caso in cui fosse ancora possibile eseguire il boot del nostro dispositivo, si può individuare con precisione il modello tramite l'opzione "Informazioni su questo Mac" presente all'interno del menu con l'icona della mela stilizzata in alto a sinistra sul Desktop.

I prodotti Apple di diversi anni fa erano dotati di un comodissima batteria estraibile. Dunque, se siamo in possesso di un Mac di vecchia data, per eseguire il reset dell'SMC dovremo semplicemente scollegare la batteria tramite i pulsanti posizionati nella parte posteriore del portatile, assicurandoci che anche il caricatore sia staccato, e tenere premuto per 5 secondi il tasto "POWER".

Fatto questo reinseriamo la batteria ed avremo finito.

Se invece possediamo un device Apple senza batteria come un Mac Mini o un iMac, la procedura è ancora più semplice. Basta disconnettere il computer dalla rete elettrica ed attendere 20 secondi.

Per quanto concerne i Mac con una batteria non removibile l'operazione è leggermente più lunga ma altrettanto facile. Partiamo spegnendo il dispositivo, quindi rechiamoci sempre sul menu con l'icona della mela in alto a sinistra sul Desktop e clicchiamo sull'opzione "Spegni".

Ora teniamo premuti contemporaneamente i tasti "CONTROL+OPTION+SHIFT" (destro) e attendiamo sette secondi. Successivamente premiamo anche il tasto "POWER" e aspettiamo nuovamente sette secondi.

Il Mac eseguirà vari reboot. Dopo tale operazione accendiamo il device normalmente ed avremo terminato l'operazione.