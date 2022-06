MacOS: rimozione degli effetti grafici

Bentornati in questo quinto appuntamento con la nostra serie di articoli dedicati al tuning delle prestazioni di macOS.

Nella precedente lezione abbiamo parlato di come tenere aggiornato il sistema operativo, cosi da assicurarci di ottenere sempre le massime prestazioni dal nostro Mac tramite l'installazione degli ultimi update software di Apple.

Effetti grafici e prestazioni

Quest'oggi invece ci focalizzeremo sulla rimozione degli effetti grafici di macOS, il Desktop environment sviluppato dall'azienda californiana è infatti ricchissimo di dettagli estetici che contribuiscono a rendere più gradevole la user experience durante l'uso di tool ed applicativi.

Ovviamente questi elementi richiedono risorse del processore, della GPU e della memoria RAM, dunque nelle configurazioni hardware meno recenti gli effetti grafici impattano notevolmente sulle prestazioni del Mac, comportando in certi casi rallentamenti e impuntamenti durante le normali operazioni quotidiane.

Queste integrazioni estetiche non sono inoltre necessarie per il workflow, servono unicamente per valorizzare l'ambiente desktop, quindi la loro disattivazione non comporta nessun tipo di svantaggio e, anzi, può far guadagnare velocità al Mac.

Disattivandole, le risorse precedentemente occupate per elaborare il rendering 3D delle animazioni possono essere dirottate verso altri task, ottenendo un boost di performance non indifferente senza dover rinunciare ad alcuni tipo funzionalità del sistema.

Disabilitare gli effetti grafici giova inoltre alla durate dalla batteria di un MacBook, infatti le elaborazioni necessarie per generare animazioni richiedono un maggiore impegno della scheda video con un impatto significativo sui livelli di autonomia.

Ecco perché in determinate configurazioni hardware i produttori consigliano di eseguire alcune operazioni, come ad esempio una sessione videoludica molto intensa, tenendo collegato il caricatore al device.

I continui cicli di carica e scarica della batteria possono impattare anche sulla sua durata, disattivando gli effetti grafici di macOS si può quindi guadagnare una buona percentuale di autonomia garantendo la longevità del proprio Macbook.

Fortunatamente disabilitare tale componente non è complicato, infatti macOS dispone di una serie di tool ed utility integrate con cui accedere in modo semplice ai setting per rimuovere tutti gli effetti grafici presenti out-of-the-box nel sistema operativo.

Come accennato in precedenza, la disabilitazione di queste impostazioni grafiche è particolarmente utile sui Mac non più recenti e sui device che iniziano a sentire il peso degli anni.

Inoltre negli ultimi tempi Apple ha quasi rimosso la possibilità di aggiornare le componenti hardware interne dei propri dispositivi, saldando diversi elementi direttamente nella scheda logica.

Dunque per decine di modelli di Mac in commercio l'unica alternativa valida per migliorare le prestazioni rimane il tuning software di macOS.

Se desiderate prolungare la vita del vostro device potete dunque disabilitare i vari motion effect, al termine di tale operazione il Desktop del Mac potrebbe sembrare meno accattivante ma otterrete un miglioramento prestazionale che avvantaggerà il vostro workflow.

Disattivare gli effetti grafici su macOS

La disabilitazione degli effetti grafici di macOS non è un'operazione complessa e può essere svolta anche dagli utenti alle prime armi appena approdati nel mondo Mac.

Basta infatti affidarsi al pannello di controllo del sistema operativo e ai setting dedicati alla regolazione di tali elementi.

Rechiamoci innanzitutto all'interno delle impostazioni di macOS, spostiamoci quindi sul dock ed apriamo il Launchpad tramite l'icona presente in basso a sinistra.

Una volta visualizzata la griglia delle applicazioni installate nel sistema digitiamo "Preferenze di Sistema" nella barra di ricerca.

In alternativa possiamo invocare tale tool tramite Spotlight, dunque premiamo F4 e digitiamo all'interno del box di ricerca la medesima parola.

Avviamo ora l'utility cliccando sull'icona della ruota dentata stilizzata o premendo il tasto Invio sulla tastiera.

A questo punto si aprirà una nuova finestra ed al suo interno troveremo diverse opzioni. Quella che interessa a noi si chiama "Accessibilità". Clicchiamo dunque su di essa con il mouse, o con il trackpad, per accedere al setting.

Ora visualizzeremo un pannello dedicato alle feature per le persone che necessitano di particolari supporti visivi e sonori. Queste funzionalità sono suddivise in varie sezioni: "Vista", "Udito", "Capacità Motorie" e "Generali".

Per eliminare gli effetti grafici dobbiamo recarci nella sottosezione "Vista" e selezionare la voce "Schermo".

Una volta entrati in tale impostazione spostiamoci sull'omonima tabella per visualizzare una serie di opzioni tra cui:

"Inverti colori";

"Riduci movimento";

"Aumenta contrasto";

"Riduci la trasparenza";

"Differenzia senza colore";

"Mostra le icone del titolo della finestra";

"Mostra le forme dei pulsanti nella barra degli strumenti".

L'opzione che ci interessa si chiama "Riduci Movimento", spuntiamo dunque la casella corrispondente e avremo finalmente disabilitato i principali effetti grafici di macOS.

Per essere completamente sicuri che ogni elemento superfluo sia stato correttamente disattivato possiamo operare anche un reboot completo del Mac.

Dunque chiudiamo tutte le applicazioni attualmente aperte, tramite la pratica scorciatoia da tastiera COMMAND+Q, spostiamoci all'interno del menu con il logo della mela presente in alto a sinistra sul Desktop e con il mouse selezioniamo l'opzione "Riavvia".

A questo punto il Mac ci domanderà se vogliamo veramente riavviare il sistema e se dopo il reboot desideriamo riaprire le stesse finestre aperte in seguito al login. Togliamo la spunta su tale opzione ed infine clicchiamo sulla voce "Riavvia".

Dopo esserci nuovamente loggati tramite le nostre credenziali, o utilizzando la funzione di riconoscimento dell'impronta digitale chiamata TouchID, avremo accesso al Desktop e sarà possibile notare che tutto il sistema si presenta in modo più reattivo e snello rispetto a prima.