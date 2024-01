Per chi inizia a lavorare con gli strumenti del Web Marketing è importante capire quanto costa un sito Web. Purtroppo è difficile dare una risposta unica perché, come sa bene chi si occupa della realizzazione dei portali internet e degli e-commerce, non esiste un unico metro valutativo. Si può creare un sito Web aziendale con WordPress molto articolato, con un blog dedicato.

Oppure si può lavorare sulla realizzazione di un sito Web monopagina personale, statico e personalizzato. Entrambi avranno un prezzo differente, così come sarà diverso il valore di un e-commerce. Proviamo a fare una stima? Certo, si può capire quanto costa un sito Web analizzando i servizi e le opzioni che scegliamo, delineando un percorso che prende in considerazione il modo in cui decidiamo di realizzare il portale e con quali obiettivi.

Ad esempio, ci rivolgiamo a una web agency o a un freelance? Dobbiamo vendere online o fare advertising su Google? Tutto questo determina anche il listino per definire il costo di un sito internet.