Una guida per usare Google Bard - la versione firmata Mountain View di ChatGPT - è indispensabile dal mio punto di vista. Ci sono diversi punti di forza nelle dinamiche di questo chatbot che affonda le radici sull'intelligenza artificiale generativa e sull'apprendimento automatico. Questa pubblicazione non vuole affrontare ogni aspetto tecnico ma preferisce aiutare il pubblico a usare al meglio questo strumento. Che sfrutta al massimo la forza dell'intelligenza artificiale.

Come puoi ben immaginare, non basta avere tutte le istruzioni per scrivere il prompt perfetto su ChatGPT o saper generare una buona immagine con DALL•E. Per sfruttare al massimo l'AI e aumentare la produttività servono strumenti avanzati e Google Bard offre proprio questo: un'alternativa valida che puoi trovare a costo zero su Bard.google.com. Da dove iniziare? Ecco la guida su Google Bard che risponde ai tuoi dubbi pratici.

Image credits: istockphoto.com