Tradurre i testi di un e-commerce con l'AI

Uno dei punti del tuo lavoro rispetto alla creazione di un sito Web per vendere online è il segunte: la traduzione dei testi di un e-commerce. Non è facile lavorare su questo punto, ecco perché spesso possiamo rivolgere la nostra attenzione agli strumenti dell'intelligenza artificiale.

Non solo per creare testi ma anche per tradurre ciò che è giusto inserire nelle varie schede prodotto. Per lavorare su questo fronte dobbiamo, in primo luogo, ricordare che i vantaggi di un sito Web multilingua sono innegabili ma esistono anche una serie di aspetti tecnici da considerare. Ad esempio, su WooCommerce abbiamo prodotti come WPML.

Ovvero il plugin multilingue di WordPress adatto anche ai negozi online: grazie a questa soluzione diventa facile gestire i vari passaggi per realizzare una versione in italiano e un'altra in inglese, francese, spagnolo o qualsiasi altro idioma. Chi crea i testi per queste sezioni? Possiamo tradurre i contenuti di un e-commerce grazie all'intelligenza artificiale?

Rischi della traduzione testi e-commerce con l'AI

I vantaggi li possiamo già immaginare: meno tempo necessario per avere i contenuti, spese ridotte, margine di profitto che aumenta. Ma è un buon investimento? Così come ho seri dubbi sulla creazione tout court dei testi in italiano con l'intelligenza artificiale per qualsiasi sito Web, soprattutto per un negozio digitale, anche per le traduzioni intravedo dei limiti.

Questi sono in primo luogo qualitativi, peggio ancora quando parliamo di una traduzione dall'italiano con cui sarà ancora più difficile individuare gli errori dell'AI. Come faccio a valutare la bontà del lavoro svolto se non conosco l'idioma di destinazione?

E, soprattutto, chi mi aiuta ad individuare eventuali punti di frizione con gli aspetti culturali? Quindi, proviamo ad eseguire una traduzione dei testi di un e-commerce con l'intelligenza artificiale ricordando però che è sempre necessaria la supervisione di un traduttore madrelingua specializzato.

Migliori tool AI per la traduzione testi e-commerce

Quali sono gli strumenti che puoi sfruttare per avere dei risultati degni di nota? Molti preferiscono utilizzare ChatGPT che comunque è un'ottima soluzione per portare a termine questo lavoro. Però esistono dei tool specifici come, ad esempio, il ben noto DeepL Translate.

Inserisci i testi da tradurre con l'AI.

Questo strumento (lo trovi su Deepl.com/it/translator) ti consente di tradurre testi in 32 lingue differenti grazie all'intelligenza artificiale. Puoi copiare e incollare il contenuto oppure eseguire l'upload di documenti PDF, Word o altri file testuali. Ovviamente, la versione free ha dei limiti: non puoi lavorare su grandi quantità di testo (parliamo al massimo di 1.500 caratteri) e manca la possibilità di effettuare l'upload dei file per eseguire la traduzione da documento testuale.

Traduzione testi e-commerce e relativa ottimizzazione.

Inoltre, la versione a pagamento ti consente di utilizzare anche DeepL Write. Vale a dire un tool per correggere errori, migliorare la forma e perfezionare i testi in modo da ottenere un contenuto ideale. In inglese britannico o USA. Puoi mettere in evidenza le correzioni effettuate, approfondire il motivo per cui è stata presa una determinata decisione e scegliere anche il tone of voice con cui migliorare il testo tradotto e allinearlo maggiormente alle tue necessità di lavoro.

Plugin per fare traduzioni con l'intelligenza artificiale

Se vuoi tradurre i contenuti del tuo e-commerce WordPress puoi utilizzare dei plugin che ti aiutano su questo fronte. Magari con un approccio ibrido, cioè sia umano che automatizzato.

Ad esempio, hai la possibilità di ottenere dei risultati con Weglot, un'estensione per realizzare siti Web multilingua perfetta in termini di ottimizzazione SEO e semplicità d'uso che ti permette di visualizzare suggerimenti e idee generate grazie all'intelligenza artificiale.

Qualcosa di altrettanto raffinato la puoi ottenere con wpml.org, il famoso plugin per creare siti Web multilingua con WordPress. Questa estensione si basa su delle traduzioni effettuate tramite i modelli di intelligenza artificiale della Microsoft, di Google e il sempre presente DeepL.

Quest'ultima soluzione è protagonista anche su Polylang, altro punto di riferimento che permette di gestire la traduzione dei testi su un e-commerce. Ma anche su qualsiasi altro sito internet.