Creare un sito web WordPress per le affiliazioni è uno dei passi fondamentali per chi vuole monetizzare la propria passione e guadagnare online scrivendo contenuti utili per un determinato pubblico. Rispetto ad altri metodi per ottenere buoni risultati economici sul web, il settore delle affiliazioni ti consente di operare in modi differenti. Ma non è semplice ottenere subito buoni risultati.

Il meccanismo rientra nel tema affiliate marketing: ti iscrivi a un programma di affiliazione con un determinato brand e accetti un contratto semplice: tu ti impegni a pubblicizzare prodotti e servizi che si vendono online e, attraverso un link tracciato, l'azienda registra quante conversioni ottiene. Così corrisponde una percentuale a te che hai permesso la realizzazione di queste vendite.

Come puoi ben capire c'è tanto da fare, puoi condividere link sui social network o nelle newsletter. Ma puoi sfruttare anche Google per aumentare i profitti. Devi creare un sito web WordPress per le affiliazioni. Monetizzare un portale internet non è semplice, ecco una guida.