Oggi è possibile creare un e-commerce con l'intelligenza artificiale grazie a soluzioni avanzate come ChatGPT e Google Gemini. In questa guida voglio dare alcuni consigli su come sfruttare tool avanzati in termini di AI per ottenere un negozio online avanzato, efficace, in grado di aumentare il fatturato. Prima di iniziare alcune precisazioni come, ad esempio, quella relativa ai testi: dal mio punto di vista, ogni scheda prodotto deve avere un contenuto unico e curato personalmente dall'editor.

Un uso massivo dell'intelligenza artificiale per creare contenuti descrittivi, rivolti all'utente, può diventare una spina nel fianco. Soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni che presuppongono una gran quantità di siti web penalizzati a causa dei contenuti generati dall'AI.

Chiaro, Google non penalizza apertamente i testi creati con l'intelligenza artificiale ma quando devi creare un e-commerce è meglio non rischiare. Inoltre, sul tema delle impostazioni di base puoi già leggere un ottimo tutorial dedicato a hosting e-commerce e dominio. Tutto il resto lo possiamo affrontare insieme in questa guida dedicata a come creare un e-commerce con l'AI.