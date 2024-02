Uno degli scopi fondamentali dell'intelligenza artificiale: semplificare il lavoro quotidiano, anche in quei campi in cui il contributo umano deve essere ben presente grazie alla capacità di definire e migliorare ogni dettaglio. Eppure, fare marketing con ChatGPT oggi è diventato un punto di riferimento per chi vuole mettere in pratica tutte le potenzialità dell'AI. Obiettivo?

In primo luogo si possono ottenere delle informazioni difficili da reperire in modo differente. Poi ci sono le idee che ti può dare ChatGPT se riesci a scrivere il prompt giusto. Sappiamo che è utile fare SEO con ChatGPT ma è anche vero che possiamo ampliare il raggio d'azione e portare la nostra attività oltre l'ottimizzazione per i motori di ricerca.

Oggi fare marketing con ChatGPT non è qualcosa di impossibile, anzi: ecco alcuni aspetti che devi prendere in considerazione. Qui trovi una serie di appunti che ti aiuteranno a sfruttare il gioiello di OpenAI per ottenere nuove idee da applicare alla tua strategia di marketing online e offline.