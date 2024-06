Analisi di partenza per un shop online con l'intelligenza artificiale

Uno dei punti fondamentali per sfruttare l'intelligenza artificiale nella realizzazione di un e-commerce è quella di ottenere una serie di informazioni con cui portare avanti un'analisi preliminare.

Vale a dire una serie di operazioni strategiche e ben strutturate che non possono essere ignorate nel momento un cui decidi di lavorare sulla vendita online. Il motivo è semplice: realizzare un e-commerce significa affrontare sfide fondamentali per il tuo business.

Non puoi semplicemente installare WooCommerce e iniziare a pubblicare schede prodotto. C'è bisogno di strategia e puoi effettuare un'analisi interessante grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale. E nello specifico di strumenti come Gemini (Google) e ChatGPT (OpenAI).

Analizza il target di riferimento

Una buona analisi preliminare per ottimizzare un e-commerce con l'intelligenza artificiale generativa potrebbe partire proprio dall'analisi del target di riferimento per il tuo negozio online. Quali sono i prompt più corretti in questo caso? Il consiglio è quello di utilizzare una soluzione come la seguente:

Indicami [definisci un numero] possibili acquirenti in [nazionalità] con queste caratteristiche [età, istruzione, etc.] che può aver bisogno di [prodotto].

Se vuoi vendere qualcosa a qualcuno devi conoscere le sue esigenze, e per avere un quadro della situazione puoi iniziare a lavorare con ChaGPT. Un primo prompt può essere in grado di delineare dei profili potenziali. Cosa ti serve? Alcuni parametri fondamentali come per esempio età media, istruzione, reddito, esigenze, timori condivisi, stile di vita e abitudini di acquisto.

Una prima analisi preliminare per e-commerce.

Questo, chiaramente, è solo un esempio dell'analisi che puoi impostare sul target. Grazie all'intelligenza artificiale puoi generare dei profili dettagliati creando delle vere e proprie buyer personas. Puoi semplicemente chiedere, dopo il primo prompt per realizzare il tuo target, di sistematizzare tutte le informazioni per avere una rappresentazione idealtipica dei clienti.

Chiaramente, se hai a disposizione delle informazioni dettagliate in un documento PDF di analisi del target puoi utilizzare ChatGPT per fare l'upload del contenuto da utilizzare come riferimento.

Identifica le criticità che si verificano in circostanze specifiche

Uno degli aspetti che difficilmente si riesce a focalizzare? Quando inizi a vendere sul web si possono presentare delle difficoltà che magari non hai preso in considerazione. Pensa, ad esempio, all'internazionalizzazione di un brand. Quali possono essere i problemi se, ad esempio, decidi di essere presente anche in paesi che hanno dei valori culturali diversi dai nostri?

Ecco un esempio di prompt che puoi utilizzare per ottenere una prima analisi delle possibili minacce da affrontare nel momento in cui decidi di andare oltre i confini della tua nazione:

Devo creare un e-commerce di [il tuo settore]. Quali possono essere le criticità di un'internazionalizzazione del brand in [lista paesi o aree geografiche]

In questo caso puoi richiedere un focus maggiore sulle caratteristiche linguistiche del territorio, aspetti culturali in relazione alle immagini, possibili restrizioni dal punto di vista religioso e legale. L'internazionalizzazione di un brand e del relativo e-commerce sono aspetti da affrontare con attenzione< strong>grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale alla base di ChatGPT e altri tool. Come, appunto, il già citato Google Gemini.

Crea un'analisi SWOT per impostare il tuo business

Altro uso interessante che puoi fare di questi strumenti di AI quando vuoi realizzare un'analisi preliminare per l'e-commerce: realizzare una base di partenza stabile per il sito Web.

Quali sono le informazioni che vuoi mettere in linea nel momento in cui decidi di vendere qualcosa online? Di sicuro hai bisogno di organizzare una buona analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats), ovvero:

punti di forza.

Debolezze.

Opportunità.

Minacce.

Anche in questo caso, puoi iniziare da un prompt semplice e aggiungere vari dettagli in modo da rendere l'analisi creata dall'AI più completa. Chiediamo aiuto a Gemini:

Una schermata dell'AI di Mountain View.

Come puoi notare, con questo strumento puoi ottenere più versioni dello stesso risultato e scegliere quella che ritieni più accurato o più adatto alla tue esigenze. Ovviamente, se vuoi realizzare un'analisi SWOT completa devi aggiungere tutti i dettagli necessari per rendere la compilazione da parte dell'AI più approfondita possibile.