Migliorare un sito Web con l'intelligenza artificiale

Se vuoi sfruttare l'intelligenza artificiale, e integrarla nel tuo prezioso lavoro per la realizzazione di un portale internet, devi prendere coscienza del fatto che puoi ottimizzare il sito web con l'AI. In che modo? Le opzioni a disposizione oggi sono infinite, anche perché sai bene che puoi fare web marketing con ChatGPT e Google Gemini (ex Bard).

Però il momento ci concentriamo sulle opzioni a disposizione di un webmaster che ha già realizzato il sito Web. E ora lo vuole ottimizzare con l'intelligenza artificiale, automatizzando una serie di operazioni che ruberebbero tempo prezioso che puoi utilizzare in modo differente. Qualche idea? Ecco cosa segnare nella tua to-do list dedicata all'ottimizzazione del sito Web.

Crea tag title e meta description in automatico

Il primo passaggio che puoi fare per ottimizzare il sito Web con l'AI: nel momento stesso in cui chiedi di creare la struttura del portale, e hai capito che è effettivamente quella che ti serve per il progetto che desideri sviluppare, puoi chiedere al tool che ha generato l'alberatura di creare i meta tag che ti interessano. Come il title e la description . Ecco cosa puoi ottenere con l'aiuto di ChatGPT:

Crea i meta tag con ChatGPT.

Ovviamente queste sono delle idee di riferimento e puoi modificare in un secondo momento i tag title e le meta description che hai generato con l'intelligenza artificiale.

Chiedi all'AI di generare una struttura, poi la suggerisci di nuovo indicando per ogni pagina la keyword principale, in modo tale che sarà presente in tag title e meta description . Ecco il prompt che ho utilizzato, rispetto all'esempio precedente ho chiesto di realizzare anche l'URL:

Questa è la struttura del sito web. Per ogni pagina, tra parentesi, hai la keyword del main topic: riscrivi la struttura del sito web indicando per ogni pagina meta title, description e URL in modo da includere la main keyword della singola pagina.

Chiedi un'analisi per migliorare SEO e UX

Per chi utilizza ChatGPT 4 o Google Gemini c'è un aspetto da considerare: puoi ottimizzare il sito Web chiedendo consiglio proprio all'AI. Basta copiare e incollare l'URL avviando un'analisi per l'ottimizzazione UX e SEO, in modo da avere qualche idea utile da sviluppare.

Possiamo aggiungere due dettagli fondamentali per ottenere dei risultati migliori. Il primo: puoi chiedere a questi tool, come ad esempio Google Gemini, di fare un confronto con i primi tre risultati della SERP per la query che riguarda il main topic della pagina Web.

Le indicazioni di Gemini per ottimizzare il sito Web.

Inoltre, hai la possibilità di ottenere delle informazioni in più rispetto ai Core Web Vitals. In che modo? Basta incollare l'URL che ti interessa e chiedere di fare un'analisi su Pagespeed Insight per individuare eventuali problemi con l'user experience, dando anche dei consigli.

Ottieni documenti importanti per il sito Web

Ad esempio, puoi ottenere le indicazioni tecniche per creare un redirect 301 di qualsiasi tipo da inserire nel documento .htaccess . Inoltre, puoi chiedere all'AI di ottenere un robots.txt. Facciamo qualche esempio concreto, iniziamo proprio da quest'ultimo documento.

crea un file robots.txt per un sito web. Permetti a tutti i crawler di scansionare il sito web ma escludi dalla scansione la cartella /download/. Impedisci al crawler di ChatGPT la scansione dell'intero sito web.

Con questo prompt dai delle informazioni specifiche che vengono trasformate dall'intelligenza artificiale in indicazioni che puoi copiare e incollare dove serve. Ecco cosa accade se inserisco questo input in Google Gemini, il risultato è completato da una serie di stringhe descrittive:

La parte interessante è che subito dopo hai tutta una serie di indicazioni che ti permettono di contestualizzare e approfondire il risultato che hai ottenuto. Risultato che devi sempre verificare prima di avere la certezza che non facciano danni. Vuoi usare robots.txt e regole per i redirect 301? Assicurati che siano indicazioni giuste per le tue necessità e per la salute del sito Web.