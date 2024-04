Generare immagini per un sito Web con l'AI

Per generare testi con l'intelligenza artificiale ci sono alcuni problemi etici e qualitativi. Ma per creare immagini per siti Web con AI le opzioni sono molto più interessanti: cade il problema della correttezza e dell'unicità delle informazioni, davanti a te hai un'autostrada da seguire per realizzare il visual adeguato alle tue esigenze. O almeno fino a un certo punto.

Nella pagina "about me" (ma anche "chi siamo") ci saranno sempre le tue foto: non puoi delegare all'intelligenza artificiale questo compito perché l'autorevolezza del tuo portale - e del tuo brand - dipende anche da questa risorsa. Lo stesso si può dire di un eventuale hero shot.

Per creare una landing page efficace, in grado di convertire i visitatori in clienti, non puoi usare immagini stock del prodotto che vendi. E neanche quelle create con un prompt. Quindi, come posso muovermi se desidero creare immagini per siti Web con AI?

Scegli un tool adeguato al compito

Il primo passo per generare immagini del sito Web con l'AI: individua lo strumento adatto alle tue necessità. Oggi ci sono decine di tool per creare visual utilizzando semplicemente un prompt ma di solito la scelta si riduce a una manciata di nomi. Ad esempio:

Le opzioni sono tante ma se vuoi lavorare in modo sistematico e puntuale per ottenere un visual di qualità da integrare sul tuo portale suggerisco di individuare una soluzione e sfruttarla fino in fondo. Anche perché, ormai, ognuna di queste piattaforme per creare immagini per siti Web con AI consente di lavorare in modo completo e professionale.

Individua una categoria di immagini

Come anticipato, non puoi creare tutte le immagini del tuo sito Web con l'AI. Alcune devono arrivare dal tuo archivio personale o da quello del catalogo dei prodotti. Soprattutto quando parliamo di schede prodotto per e-commerce. Però ci possono essere dei visual che possono essere definiti grazie all'intelligenza artificiale. Qualche esempio concreto?

Immagini concettuali.

Anteprime dei blog post.

Elementi decorativi.

In molti casi, questi segnaposti visual vengono già definiti dal tema che hai deciso di scaricare. Ma non è detto che sia sempre così. In ogni caso potresti aver bisogno di soluzioni differenti. A questo punto devi iniziare a lavorare con l'intelligenza artificiale generativa e usare un buon prompt per ottenere foto da caricare online facilmente.

Come creare immagini per siti Web con AI

Per tentare il grande passo e realizzare un buon set di immagini per la tua attività online puoi chiedere al tool che hai scelto di lavorare direttamente su un tema. Ecco cosa ho chiesto a Bing Image Creator implementato da DALL•E per ottimizzare il mio lavoro sul sito Web:

Come usare l'AI per realizzare immagini per il sito internet.

Lavora sul prompt e indica lo stile che vuoi ottenere. Una delle soluzioni migliori per influenzare l'output e dare al tuo visual delle linee ideali allo scopo: influenzare il risultato finale con un input visual. Questo significa caricare anche un'immagine di riferimento in modo che l'AI possa prendere spunto. Ecco un esempio concreto preso da Stable Diffusion:

Carica le immagini per migliorare l'output.

Attenzione a cosa e come carichi il visual

Un dettaglio da ricordare: prima di caricare le immagini sul sito Web assicurati di rispettare alcuni punti. In primo luogo le dimensioni devono essere adeguate allo spazio che occupa il template e se necessario le devi ridimensionare. E poi comprimere per velocizzare i tempi di caricamento delle pagine Web. E ottimizzare i Core Web Vitals.

Ricorda di ottimizzare nome file e tag alt in chiave SEO e di citare che le immagini sono generate con l'AI in base alle regole della singola piattaforma. Come ricorda il sito di DALL•E:

don't mislead your audience about AI involvement

Ovvero, non ingannare il pubblico riguardo al coinvolgimento dell'intelligenza artificiale, è importante essere trasparenti.