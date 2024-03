Come creare un sito Web con l'intelligenza artificiale

Ci sono due modi fondamentali per creare un sito Web con l'AI, l'intelligenza artificiale e i modelli generativi: affidarsi completamente a dei tool noti come AI Website Builder, strumenti che automatizzano tutte le fasi del processo, o sfruttare vari tool per supportare la fase tecnica e creativa. Come, ad esempio, ChatGPT, DALL•E e Midjourney: a ognuno il suo compito, sia dal punto di vista delle immagini che dei testi e della struttura di navigazione.

Molti servizi di site building come Wix o Jimdo hanno semplicemente fatto il salto di qualità e aggiunto ai tool per realizzare siti Web in autonomia gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Altri tool, invece, nascono proprio per questo scopo. Il punto di partenza: lavorare sempre sulla qualità. Quindi iniziamo prima a indicare come creare un sito Web con l'AI curando ogni singolo passaggio grazie a questi strumenti. Poi facciamo una carrellata dei migliori tool per automatizzare questo processo.