Crea e ottimizza la struttura del sito Web con l'intelligenza artificiale

Creare la struttura di un sito Web con l'AI è possibile. Anzi, in alcuni casi è consigliabile avere un confronto con l'intelligenza artificiale su questo passaggio così importante per un progetto online.

In molti casi pensiamo di poter realizzare un sito internet grazie a Gemini, ChatGPT o altri tool chiedendo di generare il codice HTML, le regole CSS, JavaScript o altri linguaggi standard per il Web. Questo si può fare e abbiamo una guida dedicata (come creare una pagina Web con ChatGPT).

Però possiamo andare oltre e iniziare un discorso più strutturato in cui chiediamo a questi tool di creare un lavoro che supera il semplice aspetto compilativo, legato alla generazione del codice HTML per realizzare pagine Web personalizzate. Dopo aver ottenuto indicazioni chiare rispetto a come gestire il nome a dominio, creiamo una struttura organizzativa e un'alberatura di un sito Web o anche di un blog. Che, ovviamente, è più articolato.

Creare la struttura del sito web con AI

Il modo più semplice per gestire questo lavoro: andare su ChatGPT, effettuare il login e avviare con un prompt piuttosto semplice e senza tante indicazioni per ottenere delle idee generiche - ma anche dei suggerimenti non vincolati da restrizioni - sull'alberatura del tuo futuro sito Web. Iniziamo da un comando testuale basilare come questo:

Crea la struttura di un sito web per un'azienda di consulenza finanziaria. I servizi sono: prestiti, mutui, investimenti.

Il risultato è interessante perché, oltre alla lista delle possibili pagine Web da inserire nella struttura, ci sono una serie di punti utili per approfondire e descrivere le funzioni che dovrebbero essere presenti sulle varie risorse. L'aspetto interessante? Non avendo inserito troppe limitazioni, ChatGPT suggerisce delle pagine Web extra (è poi notevole il consiglio di aggiungere un tool come la calcolatrice finanziaria) nonché delle indicazioni per lo sviluppo del footer.

Crea la struttura del sito Web con ChatGPT.

Queste informazioni sono preziose e le puoi raffinare in modo da avere una schematizzazione ancora più chiara ed efficace. Ad esempio, posso chiedere a ChatGPT di ottenere un menu di navigazione privo di descrizioni, schematico e che divide ciò che deve essere presente nel main menu da quello che, invece, può essere posizionato nel footer. Ma cosa succede se utilizzo uno strumento connesso a internet? Diamo uno sguardo a Gemini, ex Bard, per approfondire.

Creare una struttura usando degli esempi

Il vantaggio di utilizzare un tool connesso a internet per creare la struttura del sito web con l'AI: poi chiedere di basare il risultato partendo dall'analisi di determinati portali. Ad esempio?

Crea la struttura di un sito Web per un'azienda di consulenza finanziaria indicando l'alberatura con le pagine Web. I servizi : prestiti, mutui, investimenti. Prendi esempio dai primi 3 siti Web su Google digitando la query "consulenza finanziaria".

Ecco il prompt che ho utilizzato per iniziare questo lavoro con Gemini. Il risultato è diverso rispetto al precedente, lo stesso tool mi ricorda quali sono i siti Web che ha preso come riferimento. In alternativa puoi suggerire tu i link da analizzare. Questo ti permette di avere una base ancora più performante per realizzare una struttura con alberatura ottimizzata.

Un esempio di alberatura di sito Web su Gemini.

Come sempre, ricorda che questi consigli sono solo soltanto il punto di partenza per realizzare un'alberatura che deve essere gestita da te in prima persona per l'ottimizzazione finale.

Creare la struttura di un sito Web complesso

Questi esempi sono fondamentali per un sito internet piuttosto semplice, cosa accade se, ad esempio, vuoi aggiungere un blog aziendale? Ecco come può essere il prompt:

Crea la struttura di un sito web per un'azienda di consulenza finanziaria. I servizi principali sono: prestiti, mutui, investimenti. Inserisci anche un'area blog e identifica le possibili categorie per gli articoli.

In questo caso suggerisco a ChatGPT di creare un'ipotetica struttura del blog con delle categorie che poi devo vagliare. In più posso approfondire e aggiungere una richiesta ancora più specifica: indicarmi 3 (o comunque lo posso decidere io) articoli per ogni categoria.

Aumentiamo la complessità della struttura.

Ecco i risultati. Ovviamente questo processo può andare avanti all'infinito e coinvolgere anche siti Web con area e-commerce. L'importante è sempre gestire l'intera procedura, supervisionando gli output dei chatbot, e ponderare ogni passaggio per utilizzare i risultati dell'AI solo come un punto di riferimento, o di partenza, nello sviluppo di un progetto.