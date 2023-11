Abbiamo già imparato a usare DALL•E per creare immagini di qualità grazie all'intelligenza artificiale ma chi opera in questo settore - quello della grafica digitale - sa che c'è sempre bisogno di migliorare. Ecco perché nasce questa guida per usare Midjourney: esistono delle soluzioni per lavorare con strumenti differenti. E, in diversi casi, anche migliori in termini di qualità dell'output.

Chiaramente è impossibile fare un confronto definitivo tra le varie piattaforme per creare visual con l'AI. Però è vero che avere le indicazioni giuste per sfruttare questo strumento (che trovi su Midjourney.com/home/) può aiutare a ottenere ciò che ti serve. Ovvero? Immagini di alta qualità, adatte a qualsiasi scopo. E con una cura per i dettagli difficile da ottenere diversamente. Ecco una guida per usare Midjourney che ti aiuta a sfruttare questo tool attraverso regole fondamentali e trucchi unici.