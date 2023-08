Per chi si sta appassionando del mondo AI è impossibile ignorare questa soluzione per ottenere un visual unico e accattivante: devi capire cos'è e come funziona DALL-E per ottimizzare il processo creativo. Stiamo parlando di uno strumento ormai avanzato e arrivato alla sua seconda versione (infatti si parla di DALL-E 2), ma che ha ancora tanti aspetti che devono essere approfonditi.

Sappiamo che puoi generare delle immagini uniche DALL-E e lo puoi fare con un prompt. Proprio come avviene con ChatGPT. Ma proprio per questo motivo ci sono una serie di punti da approfondire. Solo in questo modo è possibile ottenere un output di qualità sempre maggiore.

Vuoi realizzare delle immagini realistiche o artistiche partendo da un comando testuale raffinato? Per fare questo bisogna capire come funziona DALL-E e quali sono le condizioni migliori per creare della immagini di qualità partendo da indicazioni chiare. E sempre più efficaci.