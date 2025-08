Hello, il tema WordPress di Elementor: le sue caratteristiche

Possiamo iniziare la lista dei migliori temi WordPress con Elementor elencando i vantaggi di Hello. Vale a dire il layout predefinito proprio da questo page builder. Di sicuro rappresenta una scelta ideale se si vuole puntare su un percorso allineato a quelle che sono le potenzialità del plugin: hai già tutto quello che ti serve in questo template.

Ma sappiamo che la scelta di un tema per un sito Web creato con WordPress è importante. Perché da questa decisione dipende l'ottimizzazione dei Core Web Vitals. Ecco perché non possiamo accettare Hello di Elementor a occhi chiusi, senza aver analizzato le sue potenzialità.

Presentazione del tema Hello di Elementor

Come anticipato, stiamo parlando di un tema messo a disposizione dal brand che produce il famoso plugin per creare landing page e non solo. Quindi il primo punto da prendere in considerazione è la massima compatibilità tra queste entità, e non è poco. Cosa sappiamo in più?

In primo luogo puoi trovare il layout anche nella directory di WordPress. Si tratta di una soluzione perfetta per realizzare qualsiasi tipo di sito internet e con un'anima commerciale, hai delle funzioni base gratis ma il resto è a pagamento.

D'altro canto non sarebbe un'eventualità da ignorare se vuoi un risultato professionale. Questo perché le feature di Hello - un tema con oltre un milione di installazioni - sono numerose e puoi realmente fare gradi cose combinando plugin e tema di Elementor.

Qui la velocità è un valore fondamentale

Il grande beneficio di usare Hello di Elementor? Dovendo scegliere un unico punto di forza ci si potrebbe riferire alla capacità di creare pagine leggere e veloci. Il timore di molti gestori di siti web è quello di utilizzare un page builder e ritrovarsi con un un prodotto molto lento in fase di caricamento.

Ciò non avviene con Hello. Il nostro tema WordPress si basa su un codice pulito e snello: richiede solo 6 Kb di risorse (fonte ufficiale) e incide in modo molto limitato sulle richieste al server.

Questo perché il tema è stato pensato e costruito inserendo solo ciò che serve per avere un template pulito, semplice, senza inutili artifici. A questo proposito, puoi dare uno sguardo alla tabella che segue.

Confronto tra diversi layout WordPress.

Questa grafica di confronto tra Hello e altri temi, pubblicata sul blog ufficiale di Elementor, è stata creata con i dati raccolti grazie al tool di monitoraggio Pingdom (un'alternativa a Pagespeed Insight di Google). Cosa possiamo osservare da questa sintesi ben organizzata?

Semplice, Hello di Elementor è superiore sotto tutti i punti di vista. Sia rispetto al peso della pagina che al numero di richieste e tempo di caricamento. Sempre a parità di altri fattori.

Ora, non bisogna giungere a conclusioni affrettate e bocciare qualsiasi altro tema per WordPress. Tutto dipende dalle circostanze, dal tipo di sito Web che si vuole sviluppare e dalle esigenze di UX e design. Di sicuro, però, Hello è veloce anche con le pagine internet create con il page builder Elementor.

La grande flessibilità di Hello con Elementor

Un altro aspetto da prendere in considerazione quando si sceglie Hello di Elementor è la sua capacità di prestarsi a diverse soluzioni. In primo luogo per il metodo di composizione delle pagine utilizzato. Puoi creare infatti delle esperienze visual adatte a qualsiasi progetto con un semplice drag & drop.

La semplicità regna sovrana nell'editor di Elementor ma al tempo stesso hai a disposizione una vastità di modelli, template, sezioni già pronte e opzioni da modificare che ti consente di soddisfare qualsiasi necessità. Con la versione a pagamento di Hello, qualsiasi sito Web è alla tua portata.

Anche quelli destinati a paesi, come quelli arabi, con lettura da destra a sinistra. Infatti, tra le decine di opzioni di Hello con Elementor c'è la possibilità di creare pagine Web RTL (right-to-left). Ma l'aspetto più interessante è questo: hai decine di declinazioni del tema Hello già pronte per soddisfare qualsiasi necessità.

In pratica, selezioni il concept che preferisci e crei un sito Web o un e-commerce (c'è poi il massimo allineamento con WooCommerce) sempre con tema Hello ma con le caratteristiche necessarie per esprimere al meglio il tuo brand. Chiaramente puoi personalizzare tutto, dai colori per allinearli a quelli del tuo logo al font.