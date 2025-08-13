OceanWP, il tema con Elementor Free e Premium

Quando decidi di realizzare un sito web con il site builder Elementor, oltre ad una serie di vantaggi che vedremo a breve, non puoi ignorare la centralità di una soluzione come OceanWP nella tua scelta. Parliamo infatti di un tema per WordPress professionale e ben strutturato che ti permette di ottenere il meglio dal tuo progetto.

Disponibile sia nella versione gratuita che a pagamento, basta pagare una quota una tantum per avere a completa disposizione del tuo sito Web tutte le funzionalità premium. Comprese quelle per sfruttare al massimo il page builder per eccellenza preinstallato.

Caratteristiche base di OceanWP

Dobbiamo sottolineare che si tratta di un Multi-Purpose Theme. Cosa significa esattamente? Semplice, nel momento in cui lo installi su WordPress (soprattutto se scegli la soluzione a pagamento che si avvantaggia di un ottimo rapporto qualità/prezzo) hai a disposizione una gran quantità di combinazioni già pronte per confezionare qualsiasi progetto da pubblicare online.

Dal semplice blog personale al magazine fino al sito Web istituzionale e all'e-commerce (con anche WooCommerce già pronto all'uso): hai a disposizione ogni combinazione possibile per avviare in un attimo il tuo progetto. Risparmiando tempo e risorse per la fase di personalizzazione.

Considera inoltre che la compatibilità con Elementor è massima e hai a disposizione dei blocchi personalizzati per OceanWP in modo da rendere ancora più semplice la customizzazione e l'adattamento del progetto alle tue esigenze in termini di design e user experience.

Quali sono i vantaggi specifici?

Chiaramente ogni tema si presenta come quello "definitivo" ma nel caso di OceanWP, un template appositamente concepito per l'integrazione con Elementor, possiamo indicare dei passaggi chiave che ti spingono verso la scelta. In primo luogo abbiamo la personalizzazione di ogni dettaglio: dai colori, al font fino agli spazi e alla scelta delle icone per i social.

Tutto è contemplato. Anche la possibilità di ignorare ogni intervento manuale e di scegliere uno dei tanti layout già pronti all'uso e specifici per qualsiasi tipo di attività commerciale o progetto personale.

L'archivio dei temi OceanWP.

Con OceanWP la personalizzazione del design non viene lasciata al caso, e questo vale anche per il tema delle performance che influenzano UX e SEO. La velocità di caricamento e la cura per i parametri Core Web Vitals sono centrali e non passano in secondo piano. Anche se puoi sfruttare le mille opzioni grafiche messe a disposizione da Elementor.

Per chi è consigliabile un tema come OceanWP?

Di sicuro un prodotto come OceanWP può essere consigliato a chi ha bisogno della massima personalizzazione del template e di numerose alternative per gestire un progetto specifico. La presenza di Elementor è fondamentale per aiutarti a risolvere alcune esigenze e realizzare landing page su WordPress realmente efficaci. Ma questo benefit lo ottieni anche con altri temi già predisposti.

Quello che ti permette di fare OceanWP è una continua e completa personalizzazione di ogni dettaglio. Il prezzo (se si sceglie l'alternativa premium) è particolarmente conveniente per chi deve creare un singolo sito Web e ci sono dei piani adatti anche a chi ha delle esigenze diverse. Forse l'unico aspetto negativo è la necessità di dover mantenere per forza alcune estensioni già presenti sul tema.

Ricordiamo che nella versione a pagamento hai una quantità notevole di funzioni extra, compreso i widget di Elementor che aumentano ancora di più le potenzialità di questa estensione. La quale comprende una serie di elementi fondamentali per ottenere il massimo: accordion, price list, Google Maps, call to action e pulsanti. Insomma, potrebbe essere difficile farne a meno ma nel corso di questa guida vedremo che il panorama dei temi WordPress compatibili con Elementor non manca di alternative altrettanto valide.