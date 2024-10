Ottimizzare il database di WordPress, guida pratica

Oggi, chi decide di aprire un sito Web con WordPress non deve per forza conoscere i dettagli del database. Esistono servizi hosting gestiti e con CMS preinstallato che ti consentono di avviare il tuo portale in autonomia. Anche se sei completamente a digiuno di:

sviluppo siti internet.

Amministrazione di database.

Manutenzione tecnica delle pagine Web.

È buona cosa approfondire il funzionamento del database WordPress perché è proprio qui che si nasconde l'anima del tuo sito Web dinamico. Questo CMS, infatti, interroga un insieme organizzato di dati strutturati pensato per recuperare grandi quantità di informazioni.

Se il database WordPress non viene gestito al meglio a risentirne sono funzionalità e prestazioni. Inoltre può sempre essere necessario intervenire per una modifica, un'ottimizzazione. Ecco perché è importante capire come funziona e in che modo possiamo risolvere i problemi.

Per aiutarti in questo compito abbiamo realizzato una serie di tutorial che ti aiuteranno ad affrontare tutti i punti essenziali del lavoro da svolgere sul database WordPress.