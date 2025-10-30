Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Migrazione di un sito web WordPress, la guida

Bisogna chiarire subito un punto essenziale per migrare un sito Web WordPress in sicurezza: si tratta di uno step delicato. Questo vale per ogni tipo di spostamento, sia per l'operazione più semplice che riguarda il cambio di hosting che per la decisione più impegnativa. Vale a dire l'intervento sull'intero asset organizzativo del sito Web che comprende CMS e dominio.

Non è un'operazione che devi fare senza valutazioni. Alla base di questa scelta - migrare un sito Web WordPress cambiando hosting e dominio - deve esserci una motivazione chiara. Come il bisogno di affrontare un rebranding completo. Se il cambio hosting è un passaggio relativamente semplice, non si può dire anche di ciò che riguarda la variazione del dominio. Che è uno dei punti più spinosi per la SEO.

Anche Google ricorda che queste operazioni sono delicate ma nulla è impossibile. Ecco qualche consiglio di base, considerando sempre che per lavori complessi come spostare un sito Web WordPress con molte pagine, o magari un e-commerce, bisogna affidarsi a un esperto SEO. Così sarai in grado di affrontare ogni passaggio con la giusta attenzione.

