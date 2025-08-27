Nexter WP Theme, il tema WordPress con page builder

Ecco un tema WordPress con Elementor pronto all'uso che puoi utilizzare per un gran numero di progetti: Nexter WP Theme. Vale a dire una base di partenza semplice ed efficace per costruire un sito Web da zero. Rispettando tutti i passaggi necessari per rispondere a tutte le tue richieste in termini di design e user experience. Perché è così ben voluto dai Web designer? Quali sono i motivi che possono spingerti a scegliere Nexter WP Theme?

Leggerezza e compatibilità

I punti di forza che possono spingerti a utilizzare Nexter con Elementor riguardano in primo luogo quelli della semplicità per la struttura. Questo tema WordPress si presenta come una vera e propria tela bianca da definire attraverso una gran quantità di opzioni.

Grazie alla presenza del plugin Elementor puoi gestire mega menu, footer, header e tutto ciò che riguarda il design del tuo portale. E lo puoi fare con una garanzia in più: sarà una base di partenza veloce e leggera, adatta alle nuove sfide dei Core Web Vitals.

Oggi, infatti, non è sufficiente avere un sito Web veloce ma c'è bisogno di attenzione massima a come si presentano i vari elementi nella pagina Web. In questo, Nexter può dare una mano perché è un tema perfetto per utenti alle prime armi ma anche per i più esigenti.

Qui la sicurezza è importante

Uno dei punti di forza di Nexter è la sicurezza. Infatti, con questo tema puoi attivare in automatico una serie di opzioni che spesso vengono messe in secondo piano e che possono essere avviate solo attraverso delle estensioni esterne. Ad esempio puoi modificare l'URL per raggiungere la pagina di amministrazione e attivare l'autenticazione a due fattori.

Inoltre hai integrato un sistema per mettere in modalità manutenzione il sito Web se stai facendo delle modifiche importanti e non vuoi far vedere l'evoluzione ai tuoi utenti.

Ancora un dettaglio che può fare la differenza nella tua attività di content creation: puoi proteggere i tuoi articoli e le pagine Web aggiungendo una password per visualizzarli.

Tutte queste opzioni presenti di default hanno un vantaggio sostanziale in termini di sicurezza: puoi evitare un gran numero di estensioni extra che appesantiscono il sito Web e lo espongono a continue vulnerabilità. A tal proposito, è giusto ricordare che Nexter è particolarmente curato dal punto di vista degli aggiornamenti da parte del team di sviluppo.

Puoi fare grandi cose con Nexter

Il supporto al tema è eccellente. Ma se hai bisogno di andare oltre nello sviluppo puoi sfruttare delle opzioni. Come quelle che ti consentono di importare ed esportare facilmente contenuti, rigenerare thumbnail con un semplice click, duplicare pagine Web e post del blog, personalizzare la pagina di login e la dashboard, aggiungere ReCaptcha di Google nei form. Poi, sai che c'è un'opzione simile a quella offerta dal plugin Better Search Replace?

Una funzione molto utile di Nexter.

Facciamo un esempio concreto: se hai effettuato un redirect 301 da un URL a un altro e vuoi cambiare in un solo colpo tutti i link interni puoi utilizzare lo strumento presente di default su Nexter semplicemente inserendo permalink di partenza e quello nuovo.

Nexter va oltre Elementor

Anche se abbiamo scelto Nexter come un tema WordPress ideale da utilizzare con il preinstallato Elementor, dobbiamo per forza aggiungere che la sua struttura è perfetta per chi decide di fare a meno di questo site builder. Come suggerisce il sito Web ufficiale, il tema Nexter è disponibile con la funzione Full Site Editing (FSE) per creare modelli e layout personalizzati utilizzando il classico sistema dei blocchi. Tutto ciò è superfluo? No!

Ecco la grande idea di questo tema per le tue attività editoriali: puoi utilizzare il Classic Editor se preferisci. A volte per creare una buona pagina Web non serve un page builder.