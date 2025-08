Confronto tra i temi WordPress con Elementor: quai sono i migliori?

In molti chiedono una valutazione chiara dei temi per le istanze di WordPress che hanno già Elementor tra i plugin installati. Perché questa esigenza? Tutto molto semplice: stiamo parlando di un page builder fondamentale per chi ha esigenze specifiche. Certo, con l'editor Gutenberg di WordPress abbiamo risolto parte delle esigenze in tema di layout. Anche perché con questa combinazione di blocchi puoi facilmente realizzare una landing page senza la necessità di altre estensioni.

Ma un tema WordPress con Elementor non serve solo a questo: più che un semplice page builder, il plugin è un vero e proprio assistente per realizzare interi siti Web. Senza dimenticare che è adatto alla costruzione di e-commerce se stai utilizzando WooCommerce.

Ecco perché è importante valutare la possibilità di creare un sito Web partendo proprio da un template con questa estensione già integrata. Quali sono le soluzioni migliori? In questa guida proporremo una valutazione chiara delle alternative disponibili, cioè dei principali temi WordPress con Elementor già installato e pronto all'uso.