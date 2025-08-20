Layers, un altro tema per usare Elementor

Ci sono progetti che hanno bisogno di temi particolarmente raffinati, pieni di funzionalità e opzioni per ottenere ciò che desideri. Non è detto che sia questa la soluzione migliore anche quando devi realizzare un sito Web semplice e lineare. Magari monopagina, composto da una singola landing page. In queste occasioni c'è una soluzione da valutare: Layers.

Questo è un tema WordPress con Elementor già pronto all'uso. Anche perché si tratta di una proprietà della stessa società che commercializza questo page (anzi, site) builder.

Ciò significa che la fusione è totale, perfetta per avere un'esperienza completa per chi vuole creare un sito web in pochi passaggi. Ma anche con dei criteri SEO e UX interessanti. Detto in altre parole, Layers è un tema WordPress perfetto per siti internet semplici ma performanti.

Qualche notizia in più su Layers

Elementor ha acquistato Layers nel 2021, rilevando un brand dedicato alla creazione di temi WordPress lanciato nel 2014 da David e Marc Perel. I quali hanno deciso di chiedere ad Elementor una collaborazione per rendere il prodotto adatto alle sfide di un mercato sempre più competitivo.

Da qui nasce l'integrazione e la fusione tra queste realtà. In questa fase, gli esperti di Elementor hanno approfondito e studiato le funzioni del tema, migliorandolo e ottimizzandolo in relazione al page builder. Ecco perché, nonostante il costo zero, resta una delle soluzioni fondamentali per chi cerca un tema ben strutturato.

Perfettamente integrato con questo plugin diventato ormai un riferimento per chi vuole creare landing page - e interi siti Web - efficaci. Un dettaglio non da poco: se utilizzi il tema Layers hai Elementor già installato nella sua versione base: se lo aggiorni hai uno sconto sul prezzo.

Quali sono i vantaggi del tema?

Il primo passo per capire se è questo il template giusto è quello di analizzare i suoi punti di forza. Questa sezione inizia con una constatazione chiara, vale a dire la massima integrazione tra design personalizzabile e funzioni più o meno avanzate del page builder Elementor.

Il tema (lo trovi qui, sul sito ufficiale layerswp.com) permette di gestire diversi aspetti del design in modo da personalizzare il futuro sito Web in base alle tue esigenze.

Il resto viene offerto dalle potenzialità di Elementor, tutto avviene senza toccare una sola riga di codice HTML. Ad esempio, in un attimo e con dei passaggi semplici puoi:

Ridimensionare il logo.

Adattare l'header.

Scegliere il font.

Personalizzare i pulsanti.

Controllare i menu di navigazione.

Attenzione, oltre a essere già pronto per abbinarlo con Elementor puoi sfruttarlo anche per WooCommerce. Inoltre, non tutti sanno che è possibile aggiungere delle estensioni extra ufficiali o addirittura utilizzare un Layers WP Style Kit presente su Codecanyon per personalizzare in modo concreto un tema WordPress con Elementor già pronto.

Alla base del nostro tema WordPress con Elementor c'è una sostanziale pulizia del codice e una semplicità d'uso interessante. Ancora un punto di forza di Layers: è Open Source, proprio come WordPress. Questo ti dà maggior sicurezza, trasparenza e personalizzazione.

Chi dovrebbe utilizzare il tema Layers?

Possiamo consigliare Layers a chi ha idee ben chiare e vuole un tema semplice, pulito, ben strutturato. Non sarà adatto a realizzare temi particolarmente complessi ma c'è un passaggio fondamentale da mettere in evidenza: la compatibilità con il page builder.

Layers ed Elementor sono due facce della stessa medaglia. Se vuoi utilizzare il plugin senza limiti sei sulla strada giusta. Una strada che porta verso siti Web semplici ma ben progettati.

Questo anche grazie al pannello di personalizzazione avanzato. Vale a dire uno strumento che mette a disposizione strumenti facili da usare per personalizzare in tempi rapidi delle sezioni fondamentali. Come l'header, che domina l'above the fold, e il footer del sito Web e del blog.