Uno dei modi più interessanti per sfruttare l'applicazione di OpenAI in termini di ottimizzazione dei motori di ricerca: puoi ottimizzare la keyword research con ChatGPT.

Attenzione, sottolineo la possibilità di migliorare e non sostituire definitivamente. Infatti, la ricerca delle parole chiave nella sua interezza deve essere sempre svolta (almeno dal mio punto di vista) da un'attività completa che ha come base di partenza una suite professionale.

Come Semrush o Seozoom. Il contributo che può dare ChatGPT alla SEO e alla keyword research è complementare: un punto di vista alternativo e ulteriore per rendere il tuo lavoro sempre migliore. Come procedere? Cosa posso ottenere da questo strumento?

Keyword a corrispondenza esatta

Il primo contributo della keyword research con Chat GPT è la possibilità di ottenere una lista di parole chiave che partono dal seme principale e aggiungono altri termini prima o dopo.

Un esempio di prompt per usare ChatGPT nella SEO.

Queste sono le parole chiave a corrispondenza esatta: hanno al loro interno il termine principale o sinonimi strettamente correlati ma ampliano il campo semantico. In questi casi basta un prompt semplice. Ecco un esempio che puoi utilizzare come preferisci.

Con questo comando, ChatGPT ti restituisce una lista di parole chiave che puoi utilizzare per ampliare i tuoi contenuti e renderli più pertinenti per un argomento.

Grazie a un buon uso di questa funzione puoi migliorare i tuoi contenuti con una scelta di parole chiave più ampia e articolata, il tutto in vista del miglior testo possibile.

Indaga le long tail keyword

Chi lavora a stretto contatto con la search engine optimization sa bene che le chiavi di ricerca a coda lunga possono fare la differenza. Perché sono molto utili a conquistare delle nicchie di mercato poco congestionate. Troppo difficile, i volumi di ricerca alti fanno gola a tutti.

In alcuni casi, affrontare i competitor sui fronti diretti è impossibile, conviene utilizzare le chiavi di ricerca a coda lunga. Ovvero composte da tre o più termini. Basta chiedere a ChatGPT di suggerirti le migliori long tail keyword che ruotano intorno a un determinato argomento.

Le chiavi a coda lunga possono essere perfette sia per rendere la pagina più utile al lettore - la creazione di un contenuto di qualità è sempre un fattore di posizionamento - sia per trovare nuovi spunti per completare il calendario editoriale o migliorare la struttura dei post di un blog. Ciò che si può fare con un buon approfondimento in termini di long tail keyword è fondamentale per il successo del tuo progetto.

Keyword correlate alla principale

Altra soluzione utile per fare SEO con ChatGPT: sfruttare l'intelligenza artificiale per trovare le parole chiave correlate. Di cosa stiamo parlando esattamente? Qui hai un esempio chiaro.

Trova keyword correlate con ChatGPT.

Con questo termine intendiamo delle query che sono collegate alla parola chiave seed (seme, principale) ma affrontano anche altri argomenti. Per trovare le correlate di una keyword puoi utilizzare lo stesso prompt ovviamente rivisto in base al contesto.

Puoi lavorare nella stessa sessione in cui hai chiesto le keyword a corrispondenza esatta. In questo caso basta chiedere "ora dammi quelle correlate" e ChatGPT ti risponderà. E se hai elenchi particolarmente lunghi puoi chiedere di organizzare per campi semantici in tabelle.

Prompt per fare keyword research con ChatGPT

Basta usare il prompt giusto: questo dicono gli entusiasti di ChatGPT per la SEO. Ricorda che puoi permettere a questo tool di svolgere più azioni in sequenza. Ad esempio, basta chiedere:

Trova le keyword a corrispondenza esatta del termine "x"

Trova le long tail keyword più popolari del termine "x"

Trova le keyword correlate più importanti del termine "x"

Per ognuno di questi prompt puoi ottenere risultati migliori. Ad esempio puoi chiedere di darti altri suggerimenti digitando "continua" o uno di questi prompt per raffinare i dati.

Organizza queste keyword per campi semantici

Organizza queste keyword in tabelle