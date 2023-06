Uno degli usi più interessanti, dal mio punto di vista, per fare SEO copywriting con i tool di intelligenza artificiale: intercettare i featured snippet su Google con ChatGPT. Quindi, puoi utilizzare le capacità di generare testo con questo AI tool per posizionarti su Google in una sezione molto vantaggiosa. Ovvero nel risultato zero, in alto: domini i tuoi competitor.

Sei in un box che domina l'intera SERP. E sì, tutto questo può essere ottenuto anche grazie al buon uso degli strumenti per generare testo con l'intelligenza artificiale. In che modo ottenere featured snippet su Google con ChatGPT? Iniziamo dalla base e dalle definizioni.

Cosa sono i risultati 0 su Google?

Per intercettare i featured snippet su Google con ChatGPT devi prima capire di cosa stiamo parlando. Questi risultati zero sono delle vere e proprie espropriazioni di contenuti dalle pagine Web che Google fa per intercettare una domanda o un'esigenza specifica.

Quando l'intento di ricerca è molto preciso, informativo e risolvibile in poche battute c'è la possibilità che il motore di ricerca estrapoli una stringa di testo per metterla in evidenza. Definendo con un colore differente l'enunciato che permette di rispondere in modo diretto.

Esempio di featured snippet su Google.

In modo da aiutare l'utente a risolvere subito una parte del dubbio. Poi, nel caso può approfondire cliccando sul link. Considera che ci sono anche diversi tipi di featured snippet. Noi, in questo caso, stiamo parlando dei modelli che chiamano in causa le definizioni.

Perché tutto questo funziona per i risultati 0?

Google scegliere come testo per i featured snippet un contenuto semplice e diretto, strutturato con periodi semplici e termini tecnici senza particolari declinazioni e tone of voice. E sono proprio queste le caratteristiche dei copy generati di default con ChatGPT.

Come ottenere i featured snippet con ChatGPT

Sappiamo che la qualità del contenuto è un fattore di ranking SEO su Google. Quindi, per ora, consiglio di non utilizzare ChatGPT per realizzare completamente i contenuti da pubblicare sulle pagine Web. A capo dell'attività di SEO copywriting deve esserci un professionista.

Però ChatGPT può essere utilizzato per ottenere dei featured snippet utili per conquistare traffico importante. Come procedere? Studia i tuoi competitor e i featured snippet.

Puoi filtrare i risultati zero di un sito Web con Semrush o Seozoom e scopri dove riescono a ottenere dei risultati zero. Crea dei contenuti capaci di competere per gli stessi search intent e poi chiedi a ChatGPT di darti una spiegazione precisa del topic che stai affrontando.

Digita il prompt per ottenere la definizione

Se vuoi conquistare un featured snippet su Google con ChatGPT, dopo aver individuato una potenziale chiave di ricerca adeguata, devi digitare un prompt in grado di ottenere una delucidazione. Io di solito uso questa soluzione che funziona sempre:

dammi una definizione precisa di X utilizzando termini tecnici.

Questo tipo di prompt permette di ottenere un testo semplice ma diretto al punto, senza particolari toni ed enfasi personali su aspetti non significativi. Agli occhi di Google, per conquistare un featured snippet devi essere più utile possibile all'utente che cerca riferimenti.

Rivedi il contenuto per migliorarlo e ottimizzarlo

Una volta ottenuto il testo puoi rileggerlo e valutare se ci sono errori da sistemare. Spesso i copy generati da ChatGPT sono pieni di ripetizioni e questo non è necessario al tuo lavoro.

Esempio di prompt per ottenere indicazioni.

Ciò che ti serve per procedere con successo è una definizione di due o tre righe, asciutta e precisa. Elimina ridondanze, verifica informazioni e assicurati che sia facile da leggere.

Inserisci contenuto nella pagina Web

Ora che hai ottenuto il testo e lo hai rivisto puoi inserirlo dove serve. Ad esempio all'inizio di un paragrafo con un H2 che introduce proprio le linee del concetto.

Meglio ancora, puoi utilizzare questa stringa creata da ChatGPT come sottotitolo, proprio a seguire l'H1. In questo modo sarà il primo contenuto che lo spider di Google vedrà.

Il paragrafo generato da ChatGPT che diventa sottotitolo (e risultato 0).

Scrivere testi per intere pagine Web e articoli con ChatGPT - per me - è un modo errato di sfruttare le potenzialità di questo strumento. Google ha bisogno di contenuti qualitativamente superiori per rispondere alle esigenze del pubblico. Ma se hai bisogno di una definizione per conquistare i featured snippet ho riscontrato buoni risultati con le strutture sintattiche e linguistiche proposte da ChatGPT. Che però devono essere verificate.