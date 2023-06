Se vuoi sfruttare ChatGPT per fare SEO devi valutare anche l'ipotesi di creare dati strutturati. Ovvero, di inserire stringhe di codice per semantizzare i tuoi contenuti. Faccio un esempio concreto: se un oggetto in vendita online ha un costo in euro, per Google quello resta un numero. Dal contesto può arrivare alla conclusione che è un prezzo, a volte ci riesce. Ma se vuoi aiutare Google a capire di cosa si tratta devi usare i dati strutturati.

Questo processo non ti porterà dei vantaggi diretti (i dati strutturati non sono un fattore di ranking) ma aiuterà il tuo snippet a presentare le informazioni ideali per attirare l'attenzione del pubblico. Ad esempio, con un buon lavoro sui dati strutturati puoi inserire - insieme a tag title e meta description - anche recensioni, disponibilità del bene, prezzo e valutazioni.

Le opzioni a disposizione sono infinite e la documentazione su Schema.org è ampia. Ad aiutarti c'è l'intelligenza artificiale: basta chiedere per creare dati strutturati con ChatGPT. Qui ti presento solo una serie di possibili combinazioni, la lista completa delle implementazioni legate al markup dei dati strutturati si trova nella risorsa ufficiale di Google.

Crea una sezione FAQ con ChatGPT

Uno dei modi migliori per sfruttare le potenzialità di ChatGPT per realizzare un codice adeguato alle tue esigenze in chiave SEO? Puoi chiedere aiuto per creare una sezione FAQ. Ovvero domande e risposte che vengono inserite come preview anche nello snippet, richiamando l'attenzione dell'utente su aspetti specifici. Il prompt in questione è semplice:

Crea FAQ con JSON-LD usando queste domande e risposte:

Perché ho chiesto di creare le FAQ con JSON-LD? In realtà ci sarebbero anche altre soluzioni a disposizione ma per stessa ammissione di Google (fonte) questa è la più indicata.

Come creare una sezione FAQ con ChatGPT.

Di conseguenza ci allineiamo alle esigenze del motore di ricerca: il risultato è un codice che possiamo copiare e incollare. Come puoi notare in alto, la domanda è definita come entità Question mentre la risposta è Answer . Il tutto è incluso in mainEntity .

Migliora la tua pagina personale o Chi Siamo

Vuoi sfruttare in modo differente ChatGPT in chiave SEO? Perfetto, hai una possibilità interessante: chiedi alla tua sessione di generare i dati strutturati di una pagina Web "Chi siamo". O una pensata per presentare la tua persona. In questo modo puoi ottenere dei vantaggi chiari e comunicare a Google chi c'è dietro una determinata attività editoriale online.

Esempio di codice per pagina Chi Sono con dati strutturati.

Questa informazione indica che la pagina Web appartiene a una persona con un nome e che lavora come copywriter. Il tutto aiuta i motori di ricerca a capire meglio il contenuto della pagina Web e a presentarlo nella SERP: non è un fattore di ranking diretto ma può influenzare il click through rate. Ovvero il rapporto tra impressioni e visite dello snippet.

Genera i dati strutturati di una scheda prodotto

Chi ha un e-commerce sa quanto siano importanti i dati strutturati nelle schede. In questo modo puoi mostrare subito, già nella SERP di Google, tutti i dati utili rispetto ad un prodotto. Anche in questo caso possiamo chiedere aiuto a ChatGPT per realizzare il codice.

Lo puoi copiare e incollare nell'editor. Basta utilizzare un prompt molto semplice per esigere un risultato in JSON-LD con dei parametri chiari.

Crea dati strutturati di scheda prodotto con JSON-LD con:

La critica a questo sistema è palese: con un e-commerce posso permettermi di indicare per ogni elemento in vendita tutti i dati? No ma ChatGPT ci aiuta perché può estrapolare e organizzare i dati in modi differenti. Ad esempio puoi chiedere di recuperare tutti i parametri da un URL (come nello screenshot) oppure hai la possibilità di fare copia e incolla.

Crea dati strutturati per una scheda di vendita.

I dati li puoi prendere da altri documenti come i PDF ufficiali dei prodotti: carica questo contenuto copiando il testo o facendo submit dell'indirizzo se si trova in una directory del server. Se vuoi, c'è la possibilità di elaborare più URL contemporaneamente.