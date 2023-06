C'è un modo per risparmiare tempo con l'intelligenza artificiale se vuoi fare SEO copywriting? Certo, puoi generare tag title e meta description con ChatGPT. Quest'applicazione ti consente di realizzare delle stringhe di testo che puoi utilizzare nei campi dedicati alla compilazione dello snippet. Ovvero il risultato della tua pagina Web sui motori di ricerca come Google. Ricordiamo alcuni punti? Il tag title , ad esempio, è il titolo SEO della pagina.

Questa stringa di contenuto ha un grande impatto sul ranking e occupa circa 60 battute. Al suo interno dovrebbe esserci la main keyword della pagina (ma non è un obbligo assoluto).

La descrizione è leggermente diversa: raggiunge le 150 lettere circa, non ha potere sul posizionamento però aiuta a migliorare il rapporto tra impressioni e click sul risultato. Detto questo, possiamo creare tag title e meta description con ChatGPT? Certo, ecco come.

Come creare tag title e meta description con ChatGPT

Il processo per generare le stringhe di contenuto utile all'ottimizzazione SEO di una pagina Web è semplice. Basta dare a ChatGPT un riferimento e chiedere di lavorare al posto tuo.

Un semplice prompt per creare tag title di un articolo.

Puoi iniziare chiedendo di scrivere tag title e description per un articolo o una pagina Internet rivolta a un tema ma suggerisco di indicare su quale keyword lavorare. Ad esempio:

crea tag title e meta description per la keyword "X"

Per avere dei risultati migliori conviene dare indicazioni precise rispetto alla lunghezza dei vari elementi (60 battute per il tag title e 150 per la meta description ). Inoltre si può suggerire a ChatGPT di generare un certo numero di alternative così puoi scegliere il titolo.

Così puoi generare tag title e meta description con ChatGPT.

Ancora un'ottimizzazione per il tag title : se vuoi dare maggior risalto alla keyword, puoi chiedere a ChatGPT di riscrivere i tag title mettendo la parola chiave principale all'inizio. E di concludere la meta description con una call to action per invitare l'utente a cliccare.

crea tag title di 60 battute e meta description di 150 battute per la keyword "X". Alla fine della meta description aggiungi un invito a cliccare. Dopo ogni tag title metti | nome brand

Altra nota di questo prompt: ho chiesto di aggiungere un divisore (in questo caso il pipeline) più il nome del brand in questione. In questo caso ogni dettaglio è rispettato.

Crea tag title e meta description per più pagine Web

Il lavoro per generare tag title e description con ChatGPT è piuttosto semplice se lo limitiamo alla singola pagina Web. Ma è anche vero che non ci sono grandi vantaggi strategici in questo caso. Tutto cambia se cerchi di ottimizzare il processo su grandi numeri. Ad esempio, puoi prendere una lista di nomi prodotto e creare un certo numero di tag title e meta description .

Crea un tag title per le pagine web dedicate a questi temi:

Le variazioni sono importanti. Ad esempio, puoi chiedere di scrivere dei tag title con keyword più nome sito Web o numero seriale del bene. Se, ad esempio, stai lavorando con un e-commerce puoi chiedere di variare il colore all'interno del tag title . Ecco un esempio chiaro:

Crea titoli differenti per tante pagine Web.

Alla fine di ogni titolo puoi lasciare spazio alla creatività di ChatGPT o aggiungere il nome brand. Ovviamente in questo caso puoi suggerire di individuare la meta description .

Come ottimizzare questo lavoro SEO

Una delle comodità è quella di suggerire la creazione di descrizioni e URL per ogni tag title . Devi dare indicazioni chiare rispetto a lunghezza e unicità del testo. Ricorda che anche Google suggerisce la necessità di creare titoli SEO e meta description sempre differenti.

Come creare una tabella con ChatGPT.

E poi, per organizzare il tutto, chiedi a ChatGPT di sistematizzare in tabelle questi dati. Vuoi rendere tutto più semplice ed esportabile? Il modo esiste: chiedi a ChatGPT di creare una tabella esportabile su Excel o altri fogli di calcolo.