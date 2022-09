Generare dati personali

Il primo passo per creare un’identità fittizia è quello di generare una serie di dati anagrafici e di riconoscimento, tali da essere il più possibile veritieri e completi. Ciò può sembrare semplice, ma diventa meno banale del previsto se si immagina di dover parametrizzare la generazione di tali informazioni in maniera da tenere in considerazione qualche informazione di contesto.

Ad esempio, potremmo voler creare dati fittizi di un uomo thailandese o australiano, o magari francese. Dal momento che ogni nazione ha le sue peculiarità, i nomi da utilizzare dipenderanno da questa informazione. Allo stesso modo, i numeri identificativi dei documenti di riconoscimento avranno formati diversi.

È quindi utile riuscire a sfruttare uno strumento che sia in grado di generare tali informazioni in maniera intelligente. Tra le varie risorse disponibili su Internet, ce n’è una particolarmente semplice da utilizzare, e perfetta per i nostri scopi: Fake Name Generator.

Fake Name Generator

Fake Name Generator è uno strumento che ci consente di generare un insieme di dati anagrafici molto completo, a partire da alcuni parametri di input. Una volta arrivati sul sito Web del progetto, abbiamo subito la possibilità di scegliere il sesso (o di lasciarlo generare casualmente), il set di nomi da utilizzare ed il paese di riferimento.

Scegliendo ad esempio un set di nomi italiano, ed usando come paese l’Italia, abbiamo ottenuto questo risultato:

Nome e cognome: Priscilla Rossi

Indirizzo: Via Varrone, 82 – 95034 - Bronte (CT)

Nome da nubile della madre: Folliero

Numero Carta d'Identità: CA78853AC

Telefono: 322 2766045

Country code: +39

Compleanno: 7 Aprile 1978

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Ariete

Indirizzo email: PriscillaRossi@jourrapide.com

Nome utente: Finighboy

Password: aNgah6ii0au

Sito web: FailMarketing.it

Browser user agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

MasterCard: 5151 6785 2659 2141, scadenza 7/2024, CVC2 468

Società: Formula Grey

Occupazione: Promoter

Altezza: 168 centimetri

Peso: 81.1 chilogrammi

Gruppo sanguigno: 0+

Colore preferito: Rosso

Veicolo: 1996 Audi RS2

Tramite Fake Name Generator, abbiamo inoltre la possibilità di aggiungere ulteriori parametri per rendere la generazione ancor più precisa. Cliccando su “Opzioni avanzate”, possiamo infatti specificare la probabilità di generazione del sesso, e la fascia di età entro cui generare i dati. Per alcuni paesi, possiamo inoltre selezionare una regione precisa (anche se tale opzione non è disponibile per l’Italia).

Nell’immagine seguente troviamo un ulteriore esempio, scegliendo questa volta un set di nomi ungherese, la regione tedesca dell'area di Berlino, una fascia di età compresa tra 20 e 40 anni e sesso maschile.

Altri servizi

Fake Name Generator non è l’unico servizio che può esserci utile per generare dati di riconoscimento fittizi. Tra quelli disponibili gratuitamente online ci sono, ad esempio, il Fake ID Identity Random Name Generator di Elf Qrin’s Lab, FauxID.com, o il Fake ID Generator di Dcode.fr.

Tutti questi servizi offrono la possibilità di generare dati in maniera piuttosto simile a quanto visto con Fake Name Generator, e ciò deve darci l’idea di quanto sia semplice ottenere un’identità credibile con pochissimi click, per di più in modo anche automatizzabile e parametrizzabile.

Tuttavia, è facile convincersi che questi dati, da soli, possono non essere sufficienti a generare un’identità fittizia davvero completa. Abbiamo ancora bisogno di altri dati, come una foto realistica, una firma, dei documenti di identità, eccetera.

Nelle prossime lezioni capiremo come risolvere anche questi problemi, sfruttando un set di strumenti opportunamente pensati per questo tipo di necessità.

Come al solito l'avvertenza è quella di utilizzare gli strumenti descritti esclusivamente per scopi di studio, impieghi di tipo differente potrebbero avere implicazioni legali anche gravi e arrecare danno ad altre persone.