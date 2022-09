Creare una finta identità virtuale

Per capire quanto sia importante proteggere la propria identità online è necessario comprendere innanzitutto quanto sia facile generare un'identità fittizia attraverso software spesso disponibili gratuitamente e servizi Web based accessibili a chiunque.

In questo breve guida, proposta esclusivamente a scopo didattico, vengono proposti tutti i passaggi necessari per creare un finta identità virtuale, dalla generazione dei dati personali alla creazione di una foto reale o realistica, passando per gli strumenti che consentono di creare una firma e documenti d'identità fasulli.

L'uso improprio delle tecniche, dei software, dei servizi e delle procedure descritte nelle lezioni può costituire reato secondo l'ordinamento vigente con conseguenze potenzialmente anche molto gravi in sede civile e penale. Questa guida non promuove in alcun modo l'utilizzo di identità fittizie online e offline, al contrario vuole evidenziare l'esistenza di un problema di sicurezza oggi sempre più attuale.