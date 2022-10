Creare un curriculum vitae fittizio

Arrivati a questo punto, abbiamo già buona parte delle informazioni necessarie per identificarci con un’identità credibile ma assolutamente fittizia. Gli strumenti a nostra disposizione per aumentare la nostra credibilità non però sono finiti.

Di seguito, vedremo infatti come generare un vero e proprio curriculum vitae fittizio, mettendo insieme le capacità offerte dalle risorse viste fin qui, unitamente a quelle di un altro paio di siti gratuiti.

This resume does not exist

Il primo sito gratuito che vedremo ha un nome molto simile ad uno di quelli già menzionati per la generazione di volti casuali. This resume does not exist è infatti un generatore casuale di curriculum vitae, completi peraltro anche di alcune informazioni personali (nome, cognome, indirizzo email e area geografica).

L’utilizzo di questo strumento è estremamente semplice: è infatti sufficiente andare sul sito Web (tramite il link precedente), e si ottiene subito un curriculum fittizio pronto all’uso. Se non dovesse essere di nostro gradimento, abbiamo comunque la possibilità di rigenerarne uno nuovo, anche se dovremo attendere qualche secondo tra una generazione e quella successiva.

La tecnologia dietro a questo generatore si basa sull’uso di una particolare rete neurale generativa, nota come TextgenRNN, che può essere addestrata per la creazione di testi a parte da una base di dati opportunamente costruita su un dominio specifico. Nel caso di This resume does not exist, TextgenRNN è stata addestrata su un dataset pubblico di curricula.

Sebbene sia particolarmente interessante, è bene notare che questo strumento presenta alcune limitazioni. Innanzitutto, non è possibile specificare dettagli sul genere di carriera che si vuole generare. Inoltre, la lingua di output è l’inglese e non può essere modificata in alcun modo (se non affidandosi a traduttori automatici, come Google Translate).

Infine, non è possibile generare un curriculum con dati anagrafici pre-generati (cosa che sarebbe piuttosto comoda, considerati tutti gli strumenti fin qui visti).

Nonostante questi limiti, è comunque bene notare che nulla di tutto ciò preclude l’uso di un curriculum di questo tipo come corredo alla nostra identità fake. Se volessimo, ad esempio, generare un profilo LinkedIn con l’obiettivo di aumentare la credibilità della nostra identità, utilizzare i risultati della generazione (anche in inglese) potrebbe rivelarsi più che sufficiente (magari con l’accortezza di utilizzare i dati personali coerentemente con quanto ottenuto in precedenza).

Altri strumenti utili

Oltre al generatore appena visto, esiste un altro strumento che può tornare utile in questo contesto (sebbene non lo si possa definire propriamente un generatore di curriculum). Può essere utile, in alcuni casi, riuscire ad ottenere un breve testo di poche righe, che riassuma un’intera carriera professionale.

Tale riassunto può essere ottenuto facilmente sfruttando alcuni modelli di intelligenza artificiale, pensati proprio per questo tipo di task, che rientrano nell’ambito della text summarization.

Alcuni di questi modelli sono disponibili su HuggingFace, uno dei principali portali a cui fa riferimento la maggior parte della community di intelligenza artificiale e machine learning.

Facendo una semplice ricerca su questo portale tra i modelli di text summarization addestrati con dati in lingua italiana, ci accorgiamo che (ad oggi) ne sono disponibili ben 21, buona parte dei quali possono essere utilizzati direttamente sul sito di HuggingFace.

Cliccando sul primo di quelli disponibili, ARTeLab/mbart-summarization-mlsum, avremo la possibilità di utilizzare il pannello a destra per eseguire la text summarization di un testo a piacere. Nel nostro caso, potremmo ad esempio "rubare" il testo dal curriculum di una persona di cui vogliamo imitare il percorso professionale, ed ottenere un breve paragrafo che riassuma tale carriera.

È facile immaginare come strumenti del genere possano essere utilizzati, magari in combinazione con un crawler di curricula o con opportuni dataset, per automatizzare la generazione di dati sintetici che aggiungono credibilità alla nostra identità fittizia.

Hugging Face offre infatti un'interfaccia di programmazione in Python che agevola il riuso di modelli pre-addestrati come quelli summenzionati.

Non scenderemo nel dettaglio in questa sede, ma chiunque volesse può fare riferimento alla ampia documentazione disponibile sul sito.