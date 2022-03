Se hai pensato di creare un sito vetrina per la tua attività che sia versatile, aggiornabile e modulare, potresti trovare la soluzione giusta in WordPress.

Un sito Web vetrina ti aiuterà ad incrementare il numero di utenti collegati alla tua attività ed è un passo importante perché definisce il tipo di mission e le informazioni che serviranno ai visitatori per farsi un’idea della tua impresa.

Grazie a WordPress potrai creare una Home page e le pagine dedicate a contatti, informazioni e servizi.

Un sito vetrina può avere una o più pagine, esso cerca innanzitutto di informare l’utente sull’azienda, l’organizzazione o la persona che rappresenta. Ad esempio, se il tuo progetto è quello di un sito aziendale, le pagine dovrebbero riflettere la missione professionale, i servizi che fornisci e l’identità del tuo brand.

Ma questa è solo la parte finale del lavoro, perché per poter creare un sito e arricchirlo con esperienze e informazioni bisognerà prima conoscere le basi, ovvero partire dall’inizio e comprendere come creare un sito partendo da zero, scegliendo innanzitutto l’hosting Web più adatto al risultato che si desidera ottenere.

Hosting Web

L’hosting Web è un servizio che consente di pubblicare un sito su Internet. Un hoster Web, o provider di servizi di Web hosting, è un’azienda che fornisce le tecnologie necessarie per la visualizzazione delle pagine Web. I siti Web sono ospitati o archiviati su computer chiamati server.

Quando gli utenti desiderano visualizzare il tuo sito, tutto ciò che devono fare è digitarne l’indirizzo (URL) composto da nome e dominio ed estensione nel proprio browser. Il loro computer si collegherà quindi al server che ospita il sito e le pagine Web verranno consegnate a loro tramite il browser. Se non hai un nome a dominio, dovrai quindi acquistarne uno.

Ecco alcune caratteristiche che dovresti aspettarti dal tuo provider di hosting:

Account e-mail

Come accennato in precedenza, la maggior parte dei provider di hosting richiede agli utenti di avere il proprio nome a dominio. Con un nome di dominio (ad es. “tuositoweb.com”), e le funzionalità dell’account e-mail fornite dal provider, puoi creare account di posta elettronica collegati al dominio (ad es. “tuonome@tuositoweb.com”).

Accesso FTP

L’uso di FTP (File Transfer Protocol), e della sua alternativa sicura FTPS, consente di caricare file dal computer locale al server Web. Se crei il tuo sito Web utilizzando dei file HTML, puoi trasferirli dal tuo terminale al server Web tramite FTP, consentendo l’accesso ad un sito tramite Internet.

Supporto per WordPress

WordPress è uno strumento per la creazione di siti Web online. È un potente sistema di gestione dei contenuti di blog e siti.

La maggior parte dei provider di hosting ti dirà immediatamente se i loro piani sono compatibili con WordPress o meno. I semplici requisiti di base per l’hosting dei siti WordPress includono: PHP in versione versione 7 o successiva e MySQL in versione 5.6 o successiva, senza questi ultimi non sarà possibile generare un’istanza di WordPress funzionante.

PHP e MySQL

PHP è un linguaggio Open Source per creare siti Web interattivi dinamici. WordPress è scritto utilizzando PHP ed è anch’esso Open Source.

PHP è un linguaggio lato server, ciò significa che viene eseguito sul server del Web hosting. Ogni volta che qualcuno visita il tuo sito Internet il suo browser contatta il tuo server per richiedere una pagina.

Il codice PHP viene quindi eseguito sul server e genera una pagina HTML da inviare al visitatore, quest’ultimo vede quindi la pagina HTML nel proprio browser mentre non è possibile visualizzare gli script PHP perché risiedono solo sul server dell’hosting.

In che modo WordPress utilizza PHP?

Il codice PHP è ciò che permette il funzionamento di WordPress.

Un sito memorizza tutti i suoi dati in un database MySQL, essi includono qualsiasi tipo di informazione: dal nome di un blog al contenuto dei post fino alle impostazioni dei plug-in e alle specifiche del profilo utente. Il compito di PHP è ottenere informazioni dal database e metterle insieme in una pagina Web.

Il codice PHP è contenuto in file che terminano con l’estensione .php . Se hai mai aperto un archivio Zip di WordPress avrai visto che la maggior parte dei file sono file PHP. Ciascuno di essi contiene il codice utilizzato per eseguire diverse azioni in WordPress. Troverai quindi file come index.php, , function.php e altri, a seconda del contenuto da mostrare o della funzione da svolgere.

Hosting WordPress

Quasi tutte le società di hosting danno la possibilità di installare ed eseguire WordPress sui loro server. Ma scoprirai presto che solo perché puoi installare WordPress su un server non significa che il tuo sito potrà reggere il traffico in entrata.

Per questa ragione hai bisogno di un provider specializzato nell’hosting di siti Web WordPress.

Hosting WordPress tradizionale e gestito

Con l’hosting tradizionale viene fornito spazio su un server Web condiviso e un certo livello di supporto. I provider di hosting più conosciuti consentono l’installazione di WordPress ma l’utilizzatore è responsabile di:

Configurazione dell’accesso all’hosting;

Installazione del package di WordPress;

Eventuale migrazione di un sito su un nuova istanza di WordPress;

Aggiornamento di core, temi e plug-in;

Backup del sito e del database;

Monitoraggio contro malware, violazioni della sicurezza o tentativi di hacking;

Gestione del traffico quando si verifica un aumento del flusso in entrata.

Hosting gestiti

I provider di hosting WordPress gestiti si prendono cura di tutti o quasi tutti i compiti elencati in precedenza, così puoi concentrarti su ciò che conta di più per te: i tuoi contenuti. Per decidere quale hosting gestito si adatta meglio alle tue esigenze, considera quanto sono importanti per te i seguenti fattori:

Prezzo;

Supporto tecnico e assistenza;

Semplicità di configurazione;

Sicurezza;

Velocità.

Queste componenti sono importanti ma non tutti gli host gestiti possono offrire prestazioni ottimali su tutti i fronti. Quindi ti consigliamo di scegliere un hosting gestito in base al tipo di esigenze che il tuo sito potrebbe manifestare in futuro, ad esempio tenendo conto di eventuali incrementi di traffico durante determinati periodo dell’anno.

In linea generale è sempre bene verificare che un hosting gestito offra di default le seguenti funzionalità: