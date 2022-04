WordPress: comprendere la Dashboard

Una volta installato WordPress ed effettuato il login nella pagina di accesso (che di solito è https://www.sitovetrina.com/wp-admin ), ti troverai nella schermata di controllo. Questa sezione viene definita Dashboard, se segui la guida passo passo, la navigazione all'interno di essa sarà un gioco da ragazzi. Ma iniziamo subito.

La Dashboard principale ti fornirà una rapida sinossi di cosa sta succedendo sul tuo sito Web. Può essere visto come uno strumento che offre una rapida analisi delle pagine e ti dice cosa sta succedendo. Mostra ad esempio quanti post o pagine sono disponibili e permette di modificare le impostazioni principali del sito Web oltre ai contenuti in esso presenti.

Creazione post

Esistono diversi metrodi per aggiungere elementi al tuo sito vetrina. Puoi utilizzare le schede sul lato sinistro della navigazione me il metodo principale rimane quello di cliccare in alto nella barra di amministrazione sul simbolo "+" con la parola "Nuovo".

Cliccando su "Nuovo" si aprirà una barra a discesa che ti permetterà di aggiungere diversi elementi al sito Web. Puoi aggiungere nuovo post, media, pagine o un nuovo utente senza scrivere codice. Ecco tutte le opzioni disponibili:

Aggiunta di post tramite la dashboard

Scorri verso il basso tra le funzioni sul lato sinistro e clicca su "Aggiungi nuovo post".

Categorie

Cliccaci su e potrai iniziare a crearne di nuove in base al tipo di contenuto che vuoi pubblicare. Se preferisci aggiungerle dopo aver finito di scrivere il contenuto del tuo post puoi farlo all'interno dell'editor.

Creazione di una nuova pagina

Trova la scheda "Pagine" nella navigazione del tuo sito WordPress, la vedrai nella barra di navigazione a sinistra o nella parte superiore della barra di amministrazione.

Aggiungi una nuova pagina WordPress

Fai clic su "Aggiungi nuovo" e inizia scegliendo un titolo per la tua nuova pagina.

Aggiunta di media

L'aggiunta di immagini, video o qualsiasi tipo di media al sito web può essere eseguita accedendo alla scheda "Media" posta sul lato sinistro. Fai clic su di essa per aggiungere nuovi media. Fai clic sul pulsante "Aggiungi nuovo" per selezionare e caricare un file dal tuo computer.

Aggiunta di media tramite post

Se stai scrivendo un post, non devi lasciare l'editor per aggiungere media, WordPress semplifica infatti l'aggiunta di contenuti multimediali dall'interno di un contenuto. Basta fare clic sul pulsante "Aggiungi file multimediale" e seguire le istruzioni.

Individua i file multimediali da utilizzare sul tuo terminale o utilizza un URL per aggiungere i file multimediali.

Creazione di un nuovo utente

La scheda "Utenti" consente di aggiungere un nuovo utente. Essa porterà ad una schermata che ti consentirà di inserire tutte le informazioni necessarie per creare un nuovo utente. Puoi modificare il tuo nome, nickname, il nome visualizzato e le informazioni di contatto se necessario.

Man mano che il tuo sito inizia a crescere, ti renderai conto che inizierai a ricevere commenti, se li hai attivati, o recensioni nel caso di un sito vetrina.

Cambia il tema

È possibile modificare l'aspetto grafico del tuo sito Web semplicemente scegliendo un nuovo tema. Puoi cambiare i temi senza disconnetterti, per sostituirlo vai sulla scheda "Aspetto" della Dashboard.

Opzioni della scheda Aspetto

Questo modulo ti permetterà di modificare completamente l'aspetto del sito Web, ecco tutte le opzioni di modifica disponibili:

Temi

Permette di modificare il tema esistente. Se vuoi aggiungere un tema nuovo che hai scaricato o acquistato online, fai clic su "Aggiungi nuovo", caricalo e attivalo tramite questo modulo.

Personalizza

A seconda del tema che stai utilizzando, i tuoi elementi di design varieranno. Il modo migliore per imparare a cosa serve ogni scheda è quello di effettuare test con tutti i diversi elementi.

Widget

Questa scheda ti porterà alla sezione dei widget dove potrai aggiungere diverse funzionalità aggiuntive al tuo sito vetrina.

Menu

Permette di creare la barra di navigazione inserendo i collegamenti alle pagine che desideri vengano visualizzate nel menu del tuo sito.

Intestazione

Aggiungi una nuova immagine di intestazione al tuo blog utilizzando questa scheda e decidi quali elementi andranno a far parte dell'header.

Sfondo

Puoi modificare l'immagine di sfondo del sito senza dover accedere alla scheda "Personalizza".

Editor del tema

Questa scheda consente di accedere a tutti i file del tema utilizzato da WordPress. Ciò ti permetterà di aggiungere rapidamente stili CSS al tema o di apportare modifiche al file functions.php del tema.

Gestire le impostazioni

Nella scheda "Impostazioni" si trovano le informazioni principali del tuo sito vetrina.

Scheda Generale

Questa è la sezione da cui impostare alcune informazioni iniziali come il titolo, lo slogan e così via. Il primo consiglio è quello di cambiare il fuso orario settando l'ora corretta, per non avere problemi con il server in uso. Puoi scegliere inoltre la tua città o puoi cambiarla tramite l'impostazione dell'ora locale.

Scrittura

Di solito questo modulo non deve essere modificato ma serve per impostare nuove regole di scrittura.

Lettura

Controlla come il sito Web viene mostrato ai tuoi visitatori.

Discussione

Per configurare facilmente le impostazioni di discussione.

Media

Questa sezione ti consente di impostare le dimensioni delle immagini per i media.

Permalink

Da qui che modifichi il modo in cui desideri che i tuoi link vengano visualizzati dagli utenti.

Metodi per controllare la versione corrente di WordPress

Esistono alcune modalità con cui verificare la versione di WordPress utilizzata su un sito Web. La prima prevede di effettuare un controllo attraverso l'area di amministrazione di WordPress e richiede l'accesso alla Dashboard.

Se risulta impossibile accedere ad essa a causa di un errore o di un malfunzionamento e devi controllare la versione della piattaforma per riportare la situazione alla normalità, il codice sorgente della pagina potrebbe offrirti delle indicazioni preziose.

Schermata Informazioni

Infine troviamo la schermata "Informazioni su WordPress". Per capire come controllare la versione installata, passa il mouse sul logo nell'angolo in alto a sinistra fino a visualizzare il menu a discesa. Seleziona poi il pulsante per far comparire il banner che mostrerà la versione installata in primo piano.

Controllare la versione è essenziale per garantire che un sito Web sia aggiornato e se si vogliono incrementare la sicurezza e le prestazioni. Grazie a questa informazione saprai anche se un particolare tema o plugin è compatibile con la tua versione di WordPress o meno.