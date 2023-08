Fare un test della velocità di un sito Web è importante perché attraverso questa metrica puoi migliorare diversi aspetti del tuo portale. Che spesso si basa su un CMS inadeguato a ottenere le migliori performance. Ad esempio, lo sai che WordPress è una base di partenza che ha molto da migliorare in termini di velocità?

Attenzione, non è un'accusa verso quello che è uno dei CMS migliori - sicuramente il più diffuso - però ci sono diversi aspetti che impongono un monitoraggio costante e articolato della velocità di caricamento. Molti webmaster si limitano a usare Pagespeed Insight di Google per valutare il tempo di caricamento della home page.

Ma non basta per avere un test di velocità del sito web affidabile e capace di dare informazioni chiare per le future ottimizzazioni. Questo parametro è un fattore di posizionamento SEO secondo Google e un criterio per migliorare l'UX delle pagine Web: non può essere improvvisato. Soprattutto quando devi velocizzare un sito WooCommerce dove ogni secondo è importante per aumentare i profitti.