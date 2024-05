Creare una Web App con Htmx e Astro DB

Htmx è una libreria frontend basata su JavaScript che propone un approccio hypermedia-first allo sviluppo di applicazioni consentendo di accedere alle moderne funzioni del browser direttamente dall'HTML.

Astro è un framework JavaScript versatile e leggero, che permette di creare siti web veloci e SEO friendly incentrati sui contenuti, recentemente dotato di un servizio di database SQL completamente gestito.

Htmx estende l'HTML perché si propone di superare alcuni dei tradizionali limiti del linguaggio di markup. Astro fornisce un database libSQL locale integrato.

Insieme, Astro e htmx permettono di creare applicazioni in linea con i più moderni sviluppi della progettazione web, estremamente veloci e sicure, riducendo al minimo o eliminando del tutto la necessità di scrivere codice JavaScript.

In questa guida offriremo prima una panoramica di htmx e di Astro DB, poi spiegheremo come creare una semplice applicazione web che ci permetterà di mostrare come accedere ai dati di un database Astro tramite le funzionalità di htmx.